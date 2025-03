Case di cura, incontro per il futuro: "Rafforzare asse pubblico-privato"

Un convegno sulla non autosufficienza e sul futuro degli anziani, tra luci e ombre di un settore che necessita di attenzione e più risorse economiche. Il convegno (foto) promosso e organizzato da Anaste Emilia-Romagna si è svolto venerdì nella sede di Ascom Confcommercio Bologna alla presenza, tra gli altri, dei senatori Marco Lombardo e Sandra Zampa e del presidente nazionale Anaste Sebastiano Capurso. Collegato da remoto Cristiano Gori, coordinatore del Patto per un Nuovo Welfare sulla Non Autosufficienza. Dopo i saluti del presidente di Confcommercio, Postacchini, è intervenuto il presidente Anaste Emilia-Romagna Gianluigi Pirazzoli per spiegare la premessa da cui nasce questo convegno:

"Le case di riposo come una volta non esistono più. All’interno delle nostre strutture, 37 in regione, operano equipe multidisciplinari e multiprofessionali, con competenze sempre elevate. Siamo pronti ad un confronto e a una programmazione con la Regione perché riteniamo che l’integrazione pubblico-provata sia la formula vincente". Il nodo, però, è sempre quello economico: "Le strutture aderenti ad Anaste offrono servizi di alta qualità, ma occorre sostenerli economicamente, inoltre tutti i servizi destinati agli anziani dovrebbero essere attivati garantendo la giusta remunerazione al personale di cura che svolge un lavoro essenziale". Presente anche l’assessora regionale al welfare, Isabella Conti, che si è mostrata aperta ad un dialogo e ad una programmazione per dare appunto più ossigeno al comparto a Bologna e non solo.