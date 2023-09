Case di quartiere. Ecco la nuova rete

Un nuovo manifesto di obiettivi comuni e due giorni di iniziative per la nuova rete delle Case di Quartiere di Bologna: domani e domenica verranno presentate attività dedicate a divulgare i nuovi valori della rete, le 33 case di quartiere del territorio. "Vogliamo che siano i luoghi della comunità, il nostro obiettivo è l’integrazione e la partecipazione di tutti" spiega Marzia Benassi, portavoce della Conferenza dei presidenti di Quartiere. Una continuazione di un percorso iniziato nel 2019 con il processo di trasformazione dei centri sociali anziani in Case di Quartiere, e che, insieme al Comune e alla Fondazione per l’innovazione urbana, mira a rafforzare il loro ruolo di spazi per e della comunità. "Oltre alla nostra fondazione sono coinvolte anche l’Amministrazione, i Quartieri e i volontari, e sta inoltre nascendo una collaborazione con Emil Banca" commenta il direttore della Fondazione per l’innovazione urbana Giovanni Ginocchini.

a. p.