Case e studentati all’ex caserma. Decolla il progetto della Perotti

Studentati e case nell’ex caserma Perotti, enorme complesso in disuso da anni in zona via Marx nel quartiere Savena che nell’idea di partenza sarà collegata alla Stamoto, l’altro complesso ex militare che avrà una nuova vita residenziale in periferia. La riqualificazione della Perotti è uno dei sei progetti che l’Agenzia del Demanio, proprietaria dell’area, ha candidato al concorso internazionale di architettura e design urbano “Reinventing Cities”: in corso di pubblicazione gli avvisi di manifestazione di interesse per tutti i siti interessati. L’iniziativa è stata presentata ieri a Roma con la presenza degli amministratori locali coinvolti. "Essere presenti in questo investimento è una grandissima opportunità", dice il sindaco Matteo Lepore. L’ex caserma Perotti "ci permetterà di dare una risposta sul piano dell’abitare che prevede 10mila alloggi per lavoratori e studenti", aggiunge il sindaco. La Perotti è un complesso di 58mila metri con 18 edifici per una volumetria di circa 81mila metri cubi. Nell’area verrà realizzato anche l’archivio dell’agenzia delle Entrate. Nella caserma ci sono anche due ettari di verde con l’idea di realizzare un parco “lineare” che la collegherà alla Stamoto lungo la linea ferroviaria.

"Contiamo che la nostra partecipazione a Reinventing Cities richiami l’interesse di investitori nazionali e internazionali", sottoline ala direttrice dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme. C’è tempo fino all’11 luglio per presentare i concept di progettazione sui complessi in gara, tra cui la Perotti.

Non manca la lite tra FdI e Pd. In pressing i consiglieri meloniani: "Ora la giunta Lepore non ha più scuse, riqualifichi gli immobili demaniali e pubblici come la Stamoto. Lo sblocco della Perotti è grazie all’attività del Demanio e del governo Meloni". Replica il capogruppo Pd, Michele Campaniello: "I colleghi di FdI sono confusi. I progetti di cui parlano risalgono a interventi promossi con lo scorso governo. Anziché intestarsi risultati che non gli appartengono, potrebbero trasferire al Demanio le risorse per lo studentato pubblico del progetto Stamoto, ora senza coperture".