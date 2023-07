Case inagibili per frane o alluvione Affitti transitori agli inquilini

È stato firmato un patto tra Città metropolitana e 13 associazioni del settore tra inquilini e piccoli proprietari (Aida, Aipi-Confappi, Ape Bologna-Confedilizia, Appc, Asppi, Confabitare, Conia, Cicet, Sunia, Uniat, Unioncasa, Unione inquilini, Uppi) per favorire i cittadini colpiti dall’alluvione di maggio in Emilia-Romagna. In pratica, se nel momento della calamità i cittadini erano già residenti in abitazioni oggi non più abitabili, e se il loro contratto di affitto è a canone concordato, gli interessati possono infatti chiedere alla proprietà un contratto transitorio fino a 18 mesi. Nel caso i lavori nella casa alluvionata dovessero finire prima del previsto, poi, si può rientrare anche anticipatamente.

È stata quindi introdotta la calamità naturale come ragione valida per la transitorietà. "Siamo riusciti in breve tempo a trovare una soluzione grazie alla disponibilità di tutti i sindacati degli inquilini e dei proprietari" commenta Enrico Rizzo, presidente dell’Asppi. "Intendiamo inserire i disastri naturali alle motivazioni di transitorietà anche nel prossimo accordo", ha aggiunto. L’integrazione fatta il 3 luglio infatti ha validità fino al 31 dicembre, successivamente non verrà prorogata, ma sarà sottoscritto un nuovo contratto con le medesime caratteristiche.

La soluzione non riguarda soltanto i cittadini la cui abitazione è inagibile, ma anche coloro che, a causa di frane e crolli, hanno problemi a raggiungerla. "La condizione di temporaneità è fondamentale per risparmiare tempo e denaro", dichiara Francesco Rienzi, segretario del sindacato degli inquilini Sunia.

In condizioni normali infatti il proprietario ha l’onere di dover fornire tutta la documentazione necessaria a provare la transitorietà, attualmente invece è sufficiente indicare l’alluvione come ragione della richiesta. Entrambi i sindacati si dichiarano però preoccupati della mancanza di attenzione del governo al tema casa: "Non stanno finanziando il fondo per morosità incolpevole degli inquilini, significa che non ci saranno canoni per i proprietari, è un problema per entrambi", spiega Rizzo. C’è invece il forte sostegno della città metropolitana di Bologna: "Questo accordo è un segnale importante anche per tutto il lavoro che la città sta facendo per l’alluvione, è un segno che c’è collaborazione da parte di tutti per raggiungere un unico obiettivo", osserva Sara Accorsi, consigliera metropolitana delegata al Welfare e alle politiche per la casa. L’amministrazione della città metropolitana infatti ha già investito 12 milioni per la ricostruzione delle strade.

Alice Pavarotti