Case più sicure per gli anziani Prevenzione dei rischi con i sensori ambientali

Acer, Regione e Lepida ScpA si alleano per la sicurezza e l’autonomia degli anziani, attraverso l’installazione di sensori ambientali all’interno di alcune case Acer, dove vivono persone di età avanzata. Una sperimentazione di un sistema di tutela, a favore dei più fragili.

"Quasi il 40 per cento dei nostri assegnatari ha più di 65 anni – dice Marco Bertuzzi, presidente Acer –. I sensori sono collegati alla centrale di Lepida, e invieranno i segnali agli specialisti, che programmeranno gli aiuti per chi è in difficoltà". L’iniziativa punta alla sicurezza degli anziani: "Si tratta di sensori che danno informazioni su certi parametri ambientali – spiega Gianluca Mazzini, direttore generale di Lepida –. Sono piccoli dispositivi poco invasivi, che richiedono bassa manutenzione e hanno lunga durata, con un’autonomia di circa dieci anni". I sensori misurano la presenza di movimento e fattori ambientali, come temperatura, umidità e luminosità, ma l’allerta scatta anche se in un’intera giornata non si registrano accessi al bagno, oppure se d’inverno in una stanza non viene mai accesa la luce. Nel caso, il segnale viene inviato ad una stazione appositamente incaricata, per approfondire l’iter di verifica dell’allarme.

L’installazione di tre o quattro dispositivi ad appartamento inizierà in uno stabile in via Albani, dove risiedono 16 nuclei con età media di 70 anni. Il più giovane, infatti, ha 66 anni; il più anziano ne ha 90. L’obiettivo è garantire loro indipendenza, ponendo l’attenzione sulla domiciliarietà. "Lo strumento ha effetto psicologico – dice Alfredo Peri, presidente di Lepida –. L’anziano può ricevere un beneficio in termini di sicurezza e tranquillità, sentendosi inserito in una rete individuale e familiare". Il progetto è in linea con l’approccio al Welfare regionale e comunale: "C’è bisogno di un’attenzione civica proattiva - aggiunge l’assessore Luca Rizzo Nervo- e la tecnologia di Lepida ci consente un’attivazione rapida e consapevole".

L’intervento innovativo supporta la domiciliarietà dei soggetti fragili, favorendo un invecchiamento attivo e in salute. "Come Regione abbiamo investito per supportare l’utilizzo della tecnologia IoT ed essere d’aiuto a garantire sicurezza", dice l’assessora Paola Salomoni. "È un’innovazione utile per il territorio – conclude la vicesindaca Emily Marion Clancy – che permette agli anziani di vivere in autonomia ma con attenzione e controllo".

Mariateresa Mastromarino