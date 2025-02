Case popolari nell’ex Xm24. Bando sotto la lente di Battistini: "Paletti assurdi, valuto ricorsi"

L’identikit dei futuri residenti degli alloggi dell’ex Xm24 di via Fioravanti fa discutere. A sollevare la questione è l’ex candidato sindaco appoggiato dal centrodestra, Fabio Battistini, che letto il bando per l’assegnazione delle nuove case popolari volute dal Comune in via Fioravanti, in Bolognina, ha subito preso il telefono e ha chiamato alcuni legali per vagliare un eventuale ricorso al Tar.

Due i requisiti del bando per il co-housing finito sotto la lente dell’ex sfidante di Matteo Lepore. Il primo è relativo alla necessità di dimostrare di essere attivista in campo sociale e ambientale, chiamando i futuri inquilini a intrattenere "un rapporto diretto e proficuo con la pubblica amministrazione, promotrice dell’iniziativa". Il secondo è il dettaglio dell’avviso "rivolto a persone singole o a nuclei familiari, composti da un massimo di quattro persone, intenzionati a fare parte di una comunità attiva sui temi della transizione ecologica giusta, dell’autoconsumo energetico e della sostenibilità ambientale". Considerazioni che hanno stupito Battistini: "Com’è possibile avere diritto alla casa solo se dimostri di essere un attivista ambientale o sociale? O meglio, se superi il “test di affinità” ai valori individuati dal Comune di Bologna e giudicati da un’apposita Commissione. Praticamente, hai diritto alla casa popolare solo se, non solo la pensi come chi comanda a Palazzo d’Accursio, ma addirittura solo se fai parte dello stesso giro. Roba da stato etico...".

Da qui, l’ex candidato civico spera che la "palese incostituzionalità del progetto blocchi questa vergogna". Tra i paletti "assurdi", insiste Battistini, c’è il limite a quattro persone per ogni nucleo famigliare assegnatario di uno degli 11 alloggi di edilizia sociale: "Si discrimina anche sul numero di figli... forse se ne hai più di due inquini troppo?". L’ex candidato di centrodestra, padre di quattro figli, conclude con una battuta: "Di certo, vista la mia famiglia, non potrò vivere nelle case green di Lepore...".