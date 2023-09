Case di Quartiere, iniziative per presentare la nuova rete

Bologna, 22 settembre 2023 – Un nuovo manifesto di obiettivi comuni e due giorni di iniziative per presentare la nuova rete delle Case di Quartiere di Bologna: domani e domenica verranno presentate attività dedicate a divulgare i nuovi valori della rete, le 33 case di quartiere del territorio si dotate di un di un’immagine e un percorso condiviso: “Vogliamo che siano i luoghi della comunità, il nostro obiettivo è l’integrazione e la partecipazione di tutti” spiega Marzia Benassi, portavoce della Conferenza dei presidenti di Quartiere.

Una continuazione di un percorso che è cominciato nel 2019 con il processo di trasformazione dei centri sociali anziani in Case di Quartiere, e che, insieme al Comune e alla Fondazione per l'innovazione urbana, mira attualmente a rafforzare il loro ruolo di spazi per e della comunità.

È nato quindi un Manifesto che raccoglie i principi e i valori condivisi tra tutte le Case della città intorno ai quali unirsi in una rete: solidarietà, benessere, lotta all’isolamento sociale e partecipazione sono le parole chiave del progetto. "Oltre alla nostra fondazione sono coinvolte anche l'amministrazione, i Quartieri e i volontari, e sta inoltre nascendo una collaborazione con Emil Banca, siamo orgogliosi di questo”, commenta il direttore della Fondazione per l’innovazione urbana Giovanni Ginocchini.

Nella giornata di ieri in Salaborsa è stato svolto un evento di presentazione del Manifesto e di premiazione dei primi tre classificati del concorso per l’immagine coordinata dell'identità delle Case. "Un’occasione per confrontarsi con altre realtà italiane che stanno seguendo la nostra stessa idea di cambiamento, crediamo tutti nell'importanza del ruolo di queste strutture civiche, ha concluso Chiara Sponza della Fondazione per l’innovazione urbana.

Domani e dopodomani saranno dunque una finestra per i cittadini sulle attività delle singole Case, diffuse su tutti i quartieri della città. Sul sito fondazioneinnovazioneurbana.it è presente l’elenco completo delle iniziative delle due giornate, che è ricco di spettacoli, cibo, musica e cultura.