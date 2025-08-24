Case sfitte in via San Leonardo. Acer: "La Johns Hopkins ci aiuti"

"Lo stop del progetto di riqualificazione della Johns Hopkins è un grande peccato per l’intera comunità. Ma proprio per la comunità chiediamo all’ateneo americano di aiutarci, finanziando il ripristino di alcuni alloggi popolari sfitti in via San Leonardo". È questa la proposta di Marco Bertuzzi, presidente di Acer, lanciata al rettore Renaud Dehousse dopo la decisione dell’ateneo americano di sospendere l’intervento di rigenerazione urbana per il giardino San Leonardo.

Bertuzzi, di che alloggi parla?

"In via San Leonardo contiamo circa sessanta alloggi di edilizia popolare, di cui una ventina sfitti. Ed è proprio per questi appartamenti vuoti che tendiamo la mano alla Johns Hopkins".

Come?

"Pensiamo che il dietrofront dell’ateneo sia un vero peccato per l’intera comunità. Un investimento importante e corposo, che però si potrebbe ancora riversare sul benessere del quartiere, proprio come voleva l’università americana, evitando la dispersione del progetto".

In che modo?

"Lancio un appello al rettore, a cui ’spedisco’ una proposta: si potrebbero ripristinare alcuni alloggi sfitti con una parte delle risorse destinate all’intervento, rendendoli così fruibili alle famiglie che ne hanno bisogno. Alloggi attualmente vuoti, che sono stati anche danneggiati nel mese scorso".

Che danni avete subito?

"Da quando si è insediato il comitato, ci siamo accorti che alcune porte di ingresso hanno subito dei danneggiamenti: oltre a imbrattamenti e scritte, qualcuno ha provato a forzare le maniglie e sono state rotte alcune porte d’ingresso. Danni che, grazie al patto di collaborazione con Quartiere e associazioni che si prendono cura del territorio, abbiamo già riparato. Ma vorrei dire anche un’altra cosa".

Quale?

"Vorremmo siglare una convenzione con la Johns Hopkins, contrastando anche le fake news".

Di che fake news parla?

"Il comitato, all’inizio, ha detto che con il suo intervento Johns Hopkins avrebbe costretto Acer a sfrattare una famiglia: non è assolutamente vero. Sono d’accordo con l’assessore Laudani (Urbanistica, ndr): è un grande peccato perdere una riqualificazione di questo tipo a causa di comitati che, ancora oggi, non capiamo se rappresentano davvero il territorio o se rappresentano solo delle ideologie".