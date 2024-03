"Case vendute per pagare la badante"

"Possedere una casa non è più fonte di ricchezza". È l’allarme lanciato dalle Acli, con un report che inquadra la povertà e le fragilità del territorio cittadino e metropolitano, ponendo l’accento sul tema casa, welfare e disparità di genere. I dati degli sportelli sociali, infatti, mostrano uno scenario preoccupante sulle donne sole, anziane, che vendono la casa per permettersi una badante. "La povertà non è più identificabile con il mancato possesso della casa di proprietà – spiega Chiara Pazzaglia, presidente Acli –, che ora spesso è un bene di cui liberarsi, per esempio per poter pagare la badante, perché aumenta il valore dell’Isee". Guardando gli annunci immobiliari, "spesso si tratta di vendite di nuda proprietà, ossia persone anziane che vendono l’immobile mantenendo il diritto di abitarci fino alla morte – commenta Filippo Diaco, presidente del patronato Acli –. Lo fanno perché hanno bisogno di liquidità. Noi che abbiamo tremila contratti in gestione ogni anno di badanti ci siamo resi conto di questo rincaro, diventato una grande fonte di povertà". L’appello ai servizi sociali è quello di "cercare di non dare tutto a tutti – dice Pazzaglia –, ma riportare equilibrio tra chi non ha niente e chi invece può permettersi più cose".

Ci sono 2.200 immobili non locati, come emerge dai 10.705 calcoli Imu al Caf Acli, che potrebbero aiutare a colmare le fragilità della comunità, visto che la richiesta per le case popolari è aumentata. "Siamo passati dalle 5.000 domande del 2021 alle 5.400 del 2023 – afferma Marco Bertuzzi, presidente Acer –. Oltre il 90% delle ultime assegnazioni riguarda chi ha un Isee fino a seimila euro, quindi persone in fascia di protezione". Mariateresa Mastromarino