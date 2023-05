Caserma dei carabinieri, scontro sul cantiere

Nel mirino di Fratelli d’Italia a Castel Maggiore sono finiti il bando del bar della nuova biblioteca e i lavori della nuova caserma dei carabinieri. "Si assiste – dice Maurizio Iannaccone, capogruppo Fratelli d’Italia in consiglio comunale – all’ennesimo rinvio del termine lavori della nuova caserma. L’opera che dovrebbe ospitare anche la polizia locale ed il centro operativo comunale di Protezione civile, doveva essere conclusa entro primavera. Ed invece si slitta almeno all’autunno. Sono poco fiducioso, temo si andrà anche oltre". Iannaccone anticipa che si sta valutando anche una segnalazione alla Corte dei conti. Sul tema è stata fatta un’interrogazione del gruppo di Fratelli d’Italia, nel consiglio comunale di fine aprile, alla quale si è accodato anche il gruppo misto. "Sta di fatto – continua il consigliere comunale – che per varie vicissitudini abbiamo accumulato un enorme ritardo su un’opera essenziale per il nostro territorio". Altro tema caldo è il bando di assegnazione del bar della nuova biblioteca, per il quale Iannaccone evidenzia irregolarità sulla procedura. "Da come è stato impostato il bando – aggiunge – ciò porterà a mettere mano nelle tasche dei cittadini quando invece si dovrebbe avere una sostenibilità autonoma ed anzi, per il principio di fruttuosità dei beni, un utile. Chiederò al Comune l’annullamento in autotutela del bando appena aperto". Sui temi sollevati replica il sindaco Belinda Gottardi. "Per quanto riguarda la nuova caserma – afferma il primo cittadino – il Comune ha agito tempestivamente, approvando quanto di propria competenza (progetto esecutivo e gara di appalto) in tempi rapidi. La ditta esecutrice, selezionata con i criteri previsti dal codice degli appalti, in corso d’opera si è rilevata poco affidabile al punto che si è arrivati alla conclusione anticipata del rapporto con l’individuazione di un nuovo appaltatore. Ora abbiamo sbloccato la situazione e contiamo di consegnare presto l’opera alla città". E sul bar della biblioteca il sindaco aggiunge: "L’obiettivo dell’amministrazione non è di lucrare su una nuova esperienza imprenditoriale, ma di favorire l’avvio di un servizio che per il nostro territorio è una assoluta novità, senza che ai cittadini venga richiesto alcun esborso. Il canone di affitto stabilito a base di asta rientra nel range dei valori definiti dall’Agenzia delle entrate – Osservatorio mercato immobiliare, oltre a una quota per le utenze che sono difficilmente preventivabili, in quanto il bar rientra nell’edificio della biblioteca. Il contratto è di cinque anni, al termine dei quali verranno fatte le opportune valutazioni". Pier Luigi Trombetta