Caserma al Pilastro, il taglio del nastro col generale Luongo e il ministro Piantedosi

Bologna, 13 settembre 2025 – Arriverà a Bologna anche il generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, il comandante generale dell’Arma dei carabinieri, per tagliare ufficialmente il nastro della nuova stazione Bologna Pilastro, già operativa dal mese di luglio, con uomini e donne dell’Arma al lavoro, ma pronta, oggi pomeriggio, per l’inaugurazione istituzionale. Al fianco del generale Luongo, il generale Ettore Bramato, comandante provinciale dei carabinieri, che farà gli onori di casa. Non solo, perché alla cerimonia parteciperanno gli alti vertici dell’Arma, tra cui anche il generale Enrico Scandone, comandante della Legione Emilia-Romagna. Con loro, per il governo ci sarà il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e per il Comune è atteso il sindaco Matteo Lepore.

La nuova caserma si trova a pochi metri dal luogo della Strage commessa dalla Uno Bianca, in cui persero tragicamente la vita tre giovani carabinieri. Ed è proprio lì, da dove il dolore prese forma, che si è pronti a ripartire: la stazione sarà intitolata, infatti, ai tre militari medaglia d’oro al valor civile, Otello Stefanini, Andrea Moneta e Mauro Mitilini, assassinati brutalmente a 34 anni durante un servizio notturno di vigilanza il 4 gennaio 1991: quella notte, la pattuglia dei tre carabinieri incrociò al Pilastro l’auto dei banditi che attaccarono a colpi di arma da fuoco e i tre militari, nonostante abbiano risposto al fuoco, furono finiti sul posto.

Il loro ricordo, a partire dalle 16, sarà ancora più intenso, perché ad aprire le porte della caserma, che si trova in via Tommaso Casini 1, le istituzioni non saranno sole: con loro, all’evento ci saranno anche i familiari delle vittime. Un’unione, quella tra chi perse i propri figli, amici e mariti nell’attentato e chi ha deciso di seguire le loro orme, indossando e onorando la divisa, che stringe i nodi e rafforza il legame tra il presente e il futuro, tenendo sempre viva la memoria. La nuova struttura ha cinque camere per un totale di dieci posti letto e quattro alloggi destinati alle famiglie dei militari, tutto al completo già dal mese di luglio. Un presidio che il territorio, a tratti fragile e segnato profondamente da degrado e delinquenza, aspettava da tempo e ora è diventato finalmente realtà. L’edificio è stato realizzato dal Comune di Bologna, nell’ambito di un programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. Nel corso della giornata, oltre a partecipare all’evento, il generale Luongo farà visita al comando Legione e incontrerà una rappresentanza di carabinieri in servizio e in congedo.