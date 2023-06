Caserme Rosse, la musica è Oltre Carl Brave apre la tre giorni

Immaginato come un vivace catalogo dal vivo del nuovo suono pop contemporaneo italiano, il festival Oltre è diventato ormai un appuntamento di riferimento nel panorama, ricchissimo, della musica dal vivo estiva a Bologna. Tre giorni nel verde del Parco delle Caserme Rosse, dal 23 al 25 giugno con un programma che attraversa il cartellone di due rassegne, Bonsai e Sequoie, due palchi differenti con una lunga serie di concerti in un luogo che ha riscoperto una storica vocazione ad ospitare, come era avvenuto in passato grandi concerti. L’attenzione è focalizzata quest’anno sulla scena nazionale, al di là dei differenti linguaggi espressivi, con incursioni nei recenti fenomeni sanremesi, e tante realtà di quella musica che viene definita ‘urban’ e che solca l’hip hop e la dance, l’elettronica d’ambiente e quella che riscalda le piste da ballo. Oltre mette in scena nomi di successo, come il romano Carl Brave, che apre proprio il 23, uno dei talenti più originali della scrittura che affonda le sue radici nel rap e che poi subisce l’influenza di artisti apparentemente lontani da quei ritmi metropolitani, come Antonello Venditti. Tra i cantanti più interessanti della sua generazione, sarà affiancato da uno dei protagonisti dello scorso festival di Sanremo, Rosa Chemical che ha collaborato con lo stesso Carl Brave e con star come Gianna Nannini e Canova. Dopo di loro ci sarà Rose Villain, che ha appena pubblicato il disco Radio Gotham. Il giorno successivo, il 24, l’apertura è affidata a Meg, voce in bilico tra la tradizione partenopea e il rap, dal quale proviene, pensiamo a i suoi duetti negli anni 90 con i 99 Posse. Seguirà Naska, amatissimo dal pubblico giovane che ha conquistato con la sua miscela di incalzanti melodie pop e di chitarre punk. Prologo all’attesissimo concerto dei Verdena, che tornano a Bologna, dopo la lunga serie di ‘tutto esaurito’ degli scorsi mesi all’Estragon. Gran finale il 25 giugno per una lunga notte nella quale la dimensione ribelle dell’hip hop verrà declinata da artisti di particolare rilievo. Si inizia con Kid Yugi, rivelazione degli ultimi mesi, per proseguire con BNKR 44, altro collettivo sonoro che guarda al futuro e con i Fuera. Poi, spazio alle celebrità. Ci saranno, in successione, Nitro, con i brani di Outsider, il disco pubblicato da poco e poi il palco sarà di Noyz Narcos, il rap duro, contraddittorio e senza compromessi cha arriva dalle periferie romane e non ha paura di essere scorretto, di raccontare con rabbia la strada e la sua poetica seducente e a tratti oscura. Tra un concerto e l’altro, tanti dj animeranno le Caserme Rosse.

Pierfrancesco Pacoda