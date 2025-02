Casetta Rossa, gli iscritti Pd resistono: "Senza un’altra sede restiamo qui"

La ristrutturazione del Pd provinciale prosegue e, allo stesso tempo, si stanno facendo gli incontri annunciati ’sede per sede’ e quartiere per quartiere. Dodici summit (o assemblee) tra Bologna e provincia, per capire come strutturare i circoli Pd nel territorio, tra ’sacrifici’ e accorpamenti. Obiettivo: ripianare i 4 milioni di euro di debiti per affitti non pagati a Fondazione Duemila e Immobiliare Castello.

Tra le 33 sedi che verranno tagliate ci sarà la Casetta Rossa di via Bastia che ’ingloba’ anche il circolo Andrea Costa. Una sede storica per il Pd e pregiata dal punto di vista immobiliare, tant’è che già c’è un preliminare di vendita e a breve (risolta una pratica edilizia) dovrebbe essere ceduta per quasi un milione di euro. La questione era all’ordine del giorno dell’incontro di mercoledì, presenti il segretario del circolo Andrea Costa, Federico Diamanti, il segretario cittadino dem Enrico Di Stasi e il tesoriere Valerio Gualandi. Un summit al quale, però, all’ultimo momento, non ha presenziato il numero uno dell’Immobiliare Castello, Claudio Broglia. Un’assenza che ha deluso Diamanti che sperava in qualche certezza in più sul futuro del circolo.

"Dall’incontro un nulla di fatto. Io – spiega Diamanti – ho ribadito che finché non ci verrà indicata una sede alternativa a Casetta Rossa, che noi non vogliamo lasciare, non ci muoveremo da qui. E, anzi, a breve lanceremo una serie di iniziative per celebrare la storicità della nostra sede che è importante per noi, per il Pd e per tutta la città".

In soldoni: Diamanti e gli iscritti del suo circolo sono pronti a resistere oltre il 30 aprile, termine ultimo per dare il via al piano dem. E confermano che il "primo maggio, come facciamo da 75 anni, consegneremo i garofani per la festa dei lavoratori".

Il dem Di Stasi resta alla finestra: "Attendiamo l’ufficialità di un’eventuale vendita da parte della proprietà (Immobiliare Castello, ndr), in modo da sapere come procedere". Nel frattempo il Pd si sta comunque muovendo per trovare una nuova ’casa’ agli sfrattati di Casetta Rossa: l’idea è spostarli in uno dei luoghi simbolo dell’alluvione, in via Zoccoli o zone limitrofe. Intanto il caso tornerà al centro della prossima assemblea dimartedì con i dem del Porto-Saragozza, mentre ieri si è tenuto un summit a Reno-Galliera. Una discussione, questa sui cicoli, che s’intreccia col congresso provinciale.

La segretaria Federica Mazzoni è pronta per il bis, ma al momento l’area De Maria e l’ala Critelli-Aitini stanno ragionando su possibili candidature alternative.

Il vicesegretario dem Matteo Meogrossi (vicino a De Maria) è in pista, ma potrebbe anche farsi strada una candidatura di rottura, magari espressa dalla base delusa dal taglio dei circoli. Molto dipenderà dalla data del congresso. La Direzione nazionale si terrà giovedì e tra i punti all’ordine del giorno ha l’individuazione di una finestra per i prossimi congressi locali e regionali. E c’è già chi si scalda per una data tra aprile e giugno.