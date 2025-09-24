Cash & Carry rinnova una sede: "Efficienza e qualità in via Zanardi". Riqualificata l’intera area freschi

"Vogliamo offrire un’esperienza d’acquisto moderna, funzionale e in linea con le esigenze dei nostri clienti. Il restyling non rappresenta solo un aggiornamento degli spazi, ma un passo strategico fondato su efficienza, qualità e personalizzazione del servizio. Siamo pronti a diventare il nuovo punto di riferimento per la ristorazione professionale bolognese". Sono queste le premesse, illustrate dal direttore marketing di Arca Commerciale Marcello Amaduzzi, alla base dell’intervento di ristrutturazione del Cash & Carry di via Zanardi 54.

La struttura, che si sviluppa su una superficie di 3.000 metri quadrati e dispone di 100 posti auto e di un team di 25 addetti specializzati, presenta diverse novità. Il servizio digitale ‘click&shop’ è stato potenziato, consentendo agli operatori di ricevere presso il proprio locale i prodotti, con un notevole vantaggio in termini di tempo; inoltre, al fine di garantire una spesa più flessibile e mirata, è stata introdotta la possibilità di acquistare la singola referenza. Ma il fulcro dell’intero progetto di riqualificazione è l’area freschi: l’ampio muro vetrina refrigerato consente di valorizzare al meglio l’offerta di prodotti, mentre la catalogazione per prezzo, calibro e provenienza semplifica il percorso d’acquisto; senza dimenticare la nuova cella di affinamento che permette di conservare a temperatura controllata salumi e latticini. Ampliato pure l’assortimento, con eccellenze locali e regionali.

Ma le novità non finiscono qui, perché Arca Commerciale ha organizzato un ricco programma di eventi formativi e masterclass all’interno della sua accademia ‘The Cooking Box’ rivolti ai professionisti del food & beverage. Da inizio ottobre, degustazioni, incontri tematici e show cooking. Insomma, ce ne sarà per tutti i gusti. "Con questa iniziativa – afferma il direttore di canale del Cash & Carry Gabriele Giannuli – vogliamo proporre un luogo di formazione dove gli operatori del settore possano incontrarsi e crescere insieme. Vogliamo superare il ruolo di semplice fornitore per affermarci come partner strategico al fianco dei nostri clienti". Grandi novità annunciate anche dal presidente di Arca Commerciale Giovanni Baldacci: "Abbiamo in cantiere il progetto di aprire, nel giro di due anni, un nuovo Cash & Carry a Zola Predosa, che diventerebbe il terzo nel bolognese. Vogliamo radicalizzare ancora di più la nostra presenza sul territorio per lanciare un segnale concreto di fiducia nel mercato della ristorazione bolognese".

Filippo Biondi