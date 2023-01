Casini: "Appennino, servono interventi mirati"

di Massimo Selleri In questo momento in Italia nessuna stazione sciistica situata sulla catena montuosa dell’Appenino è aperta. Non fa eccezione il Corno alle Scale dove non nevica da fine novembre e dove non è possibile produrre neve artificiale in quanto la temperatura è lontana dalla soglia di quel -6 gradi centigradi che le consentirebbe di non sciogliersi. "Questa situazione – spiega il senatore Pier Ferdinando Casini – mette seriamente a rischio la tenuta socio-economica di molti Comuni della montagna che speravano per il proprio rilancio in una stagione invernale favorevole. La denuncia del sindaco di Lizzano in Belvedere, Sergio Polmonari, interpreta un disagio collettivo che abbiamo toccato con mano noi parlamentari di opposizione e di maggioranza all’inizio del mese di dicembre nel corso di un significativo convegno". Un recente studio dell’università di Bologna dice che ogni euro che viene speso in una stazione sciistica comporta un indotto di 5 euro nelle strutture commerciali limitrofe. L’assenza di questo flusso economica potrebbe accelerare quel fenomeno che vede i giovani salutare la montagna vista la mancanza di lavoro. "Da anni si assiste a un progressivo spopolamento dell’Appennino – aggiunge Casini – su cui nessun governo si è seriamente impegnato per mettere in campo iniziative...