Casini diventa. Apostolo onorario della Tagliatella

La tagliatella al ragù bolognese sbarcherà nell’aula del Senato. Ambasciatore a Palazzo Madama sarà Pier Ferdinando Casini, senatore, più volte parlamentare e anche presidente della Camera dei Deputati. È l’impegno che si è preso qualche sera fa nei saloni affrescati del Circolo della Caccia dove è stato insignito con il titolo di Apostolo onorario della confraternita degli Apostoli della Tagliatella. "Amo le tagliatelle e tutta la cucina bolognese – ha detto il senatore Casini – e davanti a un mondo che vive di contraffazioni e di fake news è importante affermare l’autenticità delle Tagliatelle con il Ragù alla Bolognese. Per onorare questa nuova carica ho chiesto al direttore del Senato della Repubblica di organizzare un pranzo a base di Tagliatelle alla Bolognese per tutti i 200 senatori che siedono a Palazzo Madama. Mi hanno assicurato che sarà possibile organizzare una tavolata al ristorante del Senato".

Aperto l’altra sera da "Bela Bulagna", l’inno alle tagliatelle cantato dal centinaio dei presenti, il cenacolo degli Apostoli della Tagliatella è servito a fare un bilancio degli ultimi due anni di attività, a presentare i nuovi dirigenti (Gabriele Forni, presidente; Loreno Rossi, vice; Isabella Vacca, segretario; Luciano Sita e Alberto Alberani, comunicatori; Ercole Frabboni, tesoriere), a nominare altri due discepoli (Mirco Montebugnoli e Paolo Salomoni) e a premiare le tre migliori tagliatelle di tre dei 24 ristoranti visitati negli ultimi due anni tra Bologna e provincia. A ritirare il premio (il medaglione in ceramica degli Apostoli, forgiato dall’artista Simona Regazzi) c’erano: Anna Maria Bruni dell’Albergo ristorante Stella di Tolè e Daniele Minarelli dell’Osteria Bottega in via Santa Caterina a Bologna. Assente il terzo: Paolo Bonasoni della Trattoria Autotreno in zona Saffi. La serata è stata chiusa dal musicista Fio Zanotti. "Anch’io aspiro a diventare Apostolo della Tagliatella", ha confessato Matteo Lepore, sindaco di Bologna.

Nicodemo Mele