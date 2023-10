Casini firma la proposta di legge Cisl

La proposta di legge di iniziativa popolare della Cisl per la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese continua a macinare consensi e firme. A quelle già raccolte nelle scorse settimane si è aggiunta, ieri, anche quella del senatore del centrosinistra Pier Ferdinando Casini (nella foto, insieme con il segretario della Cisl area metropolitana bolognese, Enrico Bassanni). "Sono venuto simbolicamente a firmare – ha detto Casini – perché ritengo che questa iniziativa si collochi nel solco della tradizione del cattolicesimo politico, da Toniolo in poi, e che sia una ricetta moderna far partecipare nei comitati di gestione e nei consigli di amministrazione delle aziende, accanto agli azionisti, anche i rappresentanti dei lavoratori. Una visione moderna che, a mio parere sia maggioranza sia opposizione dovrebbero prendere in seria considerazione con un sistema di relazioni industriali moderno".