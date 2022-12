Casini in visita al Pratello "Rieducare i giovani E includerli nella città"

Dopo la lettera del sindaco Matteo Lepore e la visita da parte del viceministro e del senatore di Fd’I Galeazzo Bignami e Marco Lisei, nei giorni scorsi, ieri è stato in visita al carcere minorile del Pratello anche il senatore di centrosinistra Pier Ferdinando Casini. Il quale ha potuto incontrare il direttore Alfonso Paggiarino, ma anche don Domenico e suor Lucia dei Salesiani, che si prendono cura dei ragazzi, gli educatori e gli agenti di polizia penitenziaria, oltre che i ragazzi stessi.

"Mi auguro che la visita di tanti esponenti politici di maggioranza e di opposizione e le parole del sindaco Lepore riescano a scongiurare il rischio più grande che si può correre dopo certe vicende: l’indifferenza – commenta il senatore dopo la visita –. Bisogna costruire un cammino di solidarietà e non lasciare questi ragazzi andare allo sbando definitivamente. È giusto rivendicare la certezza della pena, ma se non la si coniuga alla funzione rieducativa della pena, può diventare persino una parola disumana".

Quello degli istituti penali minorili è un tema caldo in questi giorni, dopo l’incendio appiccato al Pratello da un giovane detenuto il 17 dicembre scorso, a seguoto del quale sono state dichiarate inagibili alcune stanze e di un bagno, e i disordini con evasioni (tutte rientrate) al Beccaria di Milano.

"Rieducazione – prosegue Casini – significa dare una mano a chi ha sbagliato e, soprattutto se si tratta di un minore, evitare che ricada nell’errore. Un percorso che si intraprende grazie al lavoro degli educatori e al dialogo con i ragazzi. In carcere ho incontrato don Domenico e suor Lucia e ho potuto vedere nel rapporto che coltivano con i giovani tutta l’umanità che sono riusciti a trasmettere loro".

Il senatore ha quindi parlato con il capo della polizia penitenziaria e il direttore dell’istituto Paggiarino: "È chiaro che si stanno tutti prodigando per il bene dei ragazzi, ma ci sono diversi problemi: il Pratello è diventato un carcere sovraffollato, con i recenti disordini che hanno messo fuori uso ulteriori stanze non ancora ripristinate. Poi, servono più educatori per parlare con i ragazzi e avviare con loro un percorso di riqualificazione anche professionale. Infine – riflette il senatore – credo che una città come Bologna, dalla grande tradizione di solidarietà, debba creare iniziative mirate a supportare questi ragazzi". Come l’idea dell’osteria "Brigata del Pratello", ideata nel 2019 dalla presidente di Fomal Beatrice Draghetti. "Iniziative concrete, che creino un collegamento tra il Pratello e la città. O rischiamo che tutti siano vittime: chi lavora al carcere, chi vi è detenuto, e pure la società, se fallisce il processo rieducativo", conclude Casini.

f. o.