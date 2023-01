Casini, l’ultimo democristiano "I giovani credano nella politica Solo così potranno cambiarla"

di Chiara Caravelli

"Ci sono momenti in cui tutto torna: i mille pezzi del puzzle vanno al loro posto e la visione si apre nitida davanti a noi". Inizia così il racconto della storia italiana di Pier Ferdinando Casini nel suo libro ‘C’era una volta la politica. Parla l’ultimo democristiano’ presentato ieri in Salaborsa. Il senatore, intervistato dal giornalista Massimo Franco, ha parlato della sua Bologna con cui ha "un rapporto intenso", del mondo cattolico e della sua passione per la politica estera. Non sono mancati poi i riferimenti al governo Meloni e alle battaglie delle nuove generazioni. Ricordi e riflessioni di quarant’anni di politica passano attraverso la memoria di uno dei suoi più grandi protagonisti. Il primo aneddoto risale al 1999, quando Giorgio Guazzaloca venne eletto sindaco di Bologna: "Non credevo – spiega – potesse farcela. Sono convinto che Guazzaloca non ottenne quel risultato perché la destra vinse contro la sinistra, ma perché lui seppe interpretare il civismo contro una sinistra che era profondamente chiusa e in crisi. Percepì che solo così avrebbe conquistato la vittoria". Casini si è poi concentrato sul paragone tra la vecchia e la nuova politica.

"Ho scritto questo libro perché voglio dire a tutti i diffidenti nei confronti della politica che la strada non è l’antipolitica. Vorrei che i giovani si impegnassero per cambiarla. La competenza è importante, il dilettantismo non può sostituirla. Sono tutti valori di cui si nutriva la vecchia politica, è sbagliato pensare che un’epoca diversa presupponga un ribaltamento. Oggi questi valori mancano e sono proprio ciò che va recuperato". Casini ha poi parlato del suo rapporto col Pd, con cui, a Bologna, ha vinto la corsa per il Senato nel 2022. "È chiaro – sottolinea – che la mia storia è diversa e io non mischio le carte. In questo partito, soprattutto in politica estera, ritrovo le mie posizioni di 50 anni fa. Non mi sento a disagio, ma vedo un problema serio. Il Pd deve fare il suo, non può tutti i giorni stare a sfogliare la margherita per scegliere con chi stare, così diventa una subalternità permanente rispetto alla sfida che gli altri lanciano".

E sullo slittamento a destra della maggioranza? Il senatore non si sbilancia: "Noto più che altro pressappochismo e confusione, come se il tema dei contanti interessasse alla gente, quello dei benzinai è stato gestito male, per non parlare dei balneari. È il frutto di una campagna elettorale fatta di promesse, ma governando si fanno i conti con la realtà". Casini si è soffermato poi sull’importanza di capire e vivere cambiamento, secondo lui uno dei grandi problemi della politica odierna. "Tu sei cambiato – scherza Romano Prodi, prendendo la parola al termine dell’incontro –, hai capito. Mi fa piacere ti sia pentito".