Casini, l’ultimo democristiano Zuppi: "Nel suo libro tanta umanità E la politica solo per il bene di tutti"

"L’amore politico, la politica che non viene dall’interesse personale, ma dall’interesse di tutti. Ecco, mi hanno colpito quei momenti del libro in cui Pier Ferdinando Casini spiega che tutto torna. Senza convenienze e senza calcoli". Parte citando Papa Francesco l’approfondita riflessione del cardinale Matteo Zuppi sull’ultimo volume nelle librerie dell’ex presidente della Camera, dal titolo ‘C’era una volta la politica. Parla l’ultimo democristiano’, edito da Piemme e già in tutte le librerie. Casini lo ha già presentato due giorni fa a Roma, al Teatro Studio Borgna all’Auditorium Parco della Musica, e lo presenterà ancora il 27 gennaio a Bologna, alle 18 nella Piazza Coperta della Biblioteca Salaborsa. "Ho scritto questo libro per i miei figli e per nostalgia del passato, ma anche consapevolezza che noi abbiamo creduto alla missione che ci siamo dati – ha detto Casini alla presentazione di Roma, tante le personalità politiche presenti, anche Matteo Piantedosi ministro dell’Interno –. C’è una condivisione profonda che ci unisce: la passione politica. In questi anni abbiamo pensato che l’anti politica potesse sostituire la politica. Invece è franata alla prova dei fatti. Forse sarà nostalgia e anche una grande voglia di tornare alle radici – ha aggiunto il senatore –. Ma soprattutto un messaggio di utilità: combattiamo magari anche sul tema delle riforme, ma mai pensando di poter considerare l’opposizione un nemico di abbattere".

Zuppi ha avuto parole di grande apprezzamento per il libro dell’ex presidente della Camera. "C’è un tratto del libro, il problema del mestiere, molto interessante. C’è un’evidente presa di distanza dall’antipolitica – sottolinea il presidente della Cei –. Quella antipolitica che non aiuta, anzi, che fa confondere. Ma questo è uno stimolo, nel libro, per imparare a vivere l’arte della politica, il mestiere, e in questo senso le pagine di Pier Ferdinando ci aiutano a capire l’arte del non perdersi, dell’imparare. E Casini sa anche descrivere sempre i suoi maestri con grande umanità". Per Zuppi, inoltre, il senatore "riesce sempre raccontare la verità, con grande riguardo per l’altro. La politica come missione, la politica come motivazione anche cristiana. Solo così si possono affrontare anche i tanti trabocchetti sul percorso, in un un momento in cui c’è tanta fluidità di partiti, i partiti persona in cui ci sono meno idealità. E qui Casini spiega in modo non ideologico. Attenzione, non opportunistico o cangiante, ma che si confronta con le necessità del momento, cercando sempre di arrivare a qualcosa che unisca tutti. Infatti quell’applauso appena prima della rielezione di Mattarella, uno di quei momenti in cui tutto torna, è stato un riconoscimento trasversale, al fare la politica con grande attenzione e grande umanità".

Paolo Rosato