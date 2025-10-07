Casini porta le tagliatelle alla buvette del Senato, il piatto bolognese protagonista contro i dazi

Bologna, 7 ottobre 2025 - Tagliatella anti dazi protagonista in Senato. Oggi a Palazzo Madama ne sono approdati 15 chili, rigorosamente fatte a mano in un intero giorno di lavoro per le braccia di due persone. Il menu del ristorante si è così arricchito di un piatto Doc, con il tipico sugo al ragù, offerto a tutti. La pasta made in Bologna diventa capofila nella protesta contro i dazi Usa che potrebbero cadere sulla testa delle aziende italiane. Il menù prevede mortadella affettata sul posto, fritti a base di mortadella, tagliatelle al ragù bianco e tortino di tagliatelle.

Promotore dell'iniziativa un bolognese doc come Pier Ferdinando Casini, diventato socio onorario dei 12 Apostoli, l'associazione nata il 6 giugno del 2003 da dodici persone (appunto) di estrazione diversa - imprenditori, dirigenti, ricercatori - che si sono poste l'obiettivo di valorizzare una delle eccellenze del Made in Italy, la gastronomia bolognese, con tanto di attestazione De.Co. (Denominazione Comunale) per il piatto che deve i suoi natali alla citta' della Torre degli Asinelli. "Oggi nel momento in cui i dazi si abbattono sulla pasta italiana dal Senato nasce un grido di ribellione - dice Casini -. Con le tariffe, i dazi, che hanno messo sulla pasta italiana è bene che difendiamo le tagliatelle. Mai come oggi è consona la presenza delle tagliatelle alla bolognese qui unita alla nostra difesa della pasta italiana nella contrattazione che dovremo avere con l'amministrazione americana. Non c'è destra, sinistra, la tagliatella è un bene unificante e poi la tagliatella storicamente nasce come condivisione".

Seduti con Casini, gli altri bolognesi e i reggiani eletti a Palazzo Madama, 'in trasferta', dalla Camera, anche il bolognese Galeazzo Bignami, capogruppo FdI a Montecitorio. Al senato ha c'era per un saluto anche Ignazio La Russa, tra un appuntamento istituzionale e l'altro, per rendere omaggio a un'eccellenza del Made in Italy. Sullo sfondo la minaccia di maxi dazi sulla pasta italiana destinata all'export, con l'accusa di dumping (una scorretta pratica commerciale con la quale i produttori venderebbero la loro merce all'estero a un prezzo ribassato) contestata dalle aziende: "Ho visto che hanno fatto ricorso e fanno bene. L'accusa è quella di dumping ma questo non è vero, non c'è dumping. Ho visto che sono 4 euro per alcune centinaia di grammi di pasta, altro che dumping", dice La Russa.

Pier Ferdinando Casini si è fatto promotore della degustazione nel ristorante del Senato grazie all'Associazione 'Gli Apostoli della Tagliatella'. "Siamo nati come 'Apostoli della tagliatella' nel 2003 - spiegano - e tuteliamo e salvaguardiamo la nostra tradizione bolognese ma soprattutto quella della tagliatella al ragù alla bolognese che tante volte non viene sempre eseguita con i criteri che noi riteniamo opportuni. In più abbiamo portato la nostra tagliatella e un dolce di tagliatelline e un po' di vini bolognesi, tutta roba del nostro territorio. Diciamo che queste giornate potrebbero portare anche un clima un po' più pacifico, portare un pò di serenità che ne abbiamo bisogno tutti".

Larga 8 millimetri da cotta, e sette da cruda, la tagliatella nasce da una sfoglia che, per quattro persone, ha bisogno 400 grammi di farina doppio zero, 4 uova medie, una presa di sale. Ingredienti che si trovano praticamente in ogni casa. Ma qui viene il bello: impastare - rigorosamente a mano dice la tradizione, ma la macchinetta ormai è sdoganata - 'tirare' la pasta al mattarello sul classico tagliere, lasciare riposare quanto basta, arrotolare la sfoglia e tagliarla come da misura depositata, per poi cuocerla e condirla a regola d'arte, come prevede la ricetta del ragu' a sua volta depositata dalla delegazione bolognese all'Accademia italiana della cucina e custodita dal 17 ottobre 1982 alla Camera di commercio di Bologna. E il sugo è un'opera d'arte da portare in cottura per almeno due ore.