Casini torna al Galvani "L’amore per la politica è nato fra questi banchi Studiate e siate curiosi"

di Giorgia De Cupertinis

"La mia passione per la politica è nata tra i banchi di scuola". Gli stessi banchi di una scuola, il liceo Galvani, che il senatore Pier Ferdinando Casini è tornato a visitare ieri mattina, in occasione della presentazione del suo libro ‘C’era una volta la politica. Parla l’ultimo democristiano’.

Ex studente del liceo bolognese, il senatore questa volta si è seduto alla cattedra per dare vita a un vero e proprio dialogo con i ragazzi, alla presenza dell’assessore comunale alla scuola, Daniele Ara, del preside Fabio Gambetti e della presidente del consiglio d’istituto, Maria Daniela De Ruggiero.

"Quando andavo a scuola io, non c’era internet, non c’erano i cellulari. È passato un po’ di tempo e sono cambiate diverse cose, ma nonostante il trascorrere degli anni non è comunque stato ancora inventato un modo diverso, che non sia la politica, per partecipare alle scelte della collettività – spiega Casini agli alunni – e questa risposta già dice tutto. La politica, infatti, interpella le coscienze".

Di fronte ai ragazzi in ascolto, Casini ha quindi riavvolto il nastro, ricordando gli albori di un lungo percorso politico: "Mi sono profondamente innamorato della politica. E quando ti innamori succede e basta, non c’è una regola matematica – prosegue –. È iniziato proprio qui, al Galvani: avevano occupato la scuola e mi obbligavano a stare fuori. Lì ho capito che non volevo fare qualcosa soltanto perché lo avevano deciso gli altri. Oggi posso affermare che una delle cose più belle della mia vita è stato fare proprio ciò che volevo, quello che desideravo. E credo di averlo fatto con passione e onestà".

Non solo. Il senatore ha infatti ricordato agli alunni l’importanza "dello studio" ma anche l’importanza di avere "un carattere forte e volitivo".

"Dopo quarant’anni in Parlamento, posso dire che la caratteristica più importante per un politico è essere dotato di grande risolutezza e volontà di ferro. Chiaramente, bisogna conoscere le cose, sapere come risolverle, ma allo stesso tempo serve curiosità e determinazione".

Inoltre, "penso che in politica non ci debba essere un nemico. C’è chi vince e c’è chi perde, ma bisogna sempre sapersi rispettare. Anche per questo non costruitevi mai giudizi sulla base di pregiudizi".

Immancabile, infine, uno sguardo su Bologna: "Quando una persona ha vent’anni, ha voglia di andare in giro, soprattutto in una società come quella di oggi – conclude Casini –, ma ricordatevi sempre che la formazione e la crescita in questa città avrà sempre un grande valore nel corso della vostra vita. Questo perché esistono posti speciali e Bologna è uno di questi, una città che ha grandi valori e riferimenti".