Caso Balani, revisione inammissibile I giudici: "Nessuna nuova prova"

Inammissibile. Così la Corte d’Appello di Ancona ha ritenuto la richiesta di revisione del processo presentata da Andrea Rossi, il commercialista di 59 anni che dal 2007 si trova in carcere per l’omicidio di Vitalina Balani, 70. Sta scontando un ergastolo diventato definitivo nel 2010. Ma Rossi, assistito dall’avvocato Gabriele Bordoni, si è sempre dichiarato innocente. E negli anni ha sempre cercato di fare valere le proprie ragioni davanti ai giudici. Già nel 2017 il commercialista e padre di sei figli aveva presentato istanza di revisione alla stessa Corte anconetana, ma anche quella volta fu ritenuta inammissibile. Ora, i giudici della Corte hanno stabilito ancora una volta che il processo per la morte di Vitalina non sia da rifare. "I rilievi difensivi e la consulenza redatta dal professor Pierucci non segnalano alcuna acquisizione scientifica innovativa, tale da inficiare le risultanze poste a fondamento del giudizio di condanna – scrivono nel motivare il rigetto dell’istanza –. La diversa valutazione del compendio probatorio non appare il frutto di contributi scientifici innovativi e ignoti all’epoca del processo e del precedente giudizio di revisione, bensì di una diversa lettura di conoscenze già presenti". In particolare, la richiesta presentata dall’avvocato Bordoni – affidata a una memoria...