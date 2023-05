Caso Carabellò, tutto archiviato "Nessun dato contro gli indagati Più plausibile un gesto volontario"

La morte di Biagio Carabellò è stata "plausibilmente" un "gesto volontario". Lo ritiene il giudice per le indagini preliminari Alberto Ziroldi, che ha accolto la richiesta di archiviazione del caso della pm Elena Caruso.

I poveri resti dell’operaio di 46 anni, scomparso dalla sua casa in Bolognina il 23 novembre 2015 e mai più rivisto vivo, furono ritrovati per caso in un’area dismessa dietro al Parco Nord il 23 marzo di sei anni dopo. Per quella morte, furono indagate due persone: Simona Volpe, amica di Biagio poi condannata per avere falsificato il testamento della defunta compagna dell’uomo sottraendogli così il patrimonio che lei gli aveva lasciato, e Athos Scaramuzza, il coinquilino della vittima, accusato del delitto dalla ex e coinvolto nell’inchiesta dopo avere lavato un giubbotto dello scomparso che, a una successiva analisi, risultò essere stato sporco di sangue.

Ma "nulla è emerso dalle attività di intercettazione" sui telefonini degli indagati e delle persone informate sui fatti, rileva il gip, né dagli "accertamenti su cellulare e sim rinvenuti accanto al cadavere". Anzi, le conversazioni della vittima prima del decesso non solo non evidenziano possibili inimicizie, ma formano l’immagine di un uomo "dalla fitta rete di contatti positivi". Neppure gli accertamenti medico-legali, eseguiti del resto su un corpo in avanzato stato di decomposizione, hanno permesso di individuare elementi "certamente riconducibili" a una morte violenta. Unico dato certo, insomma, resta l’analisi tossicologica sui liquidi di Biagio, che al momento della morte era positivo a eroina, ketamina e lorazepam (una benzodiazepina). Elementi che, uniti alla grave depressione in cui versava l’uomo e alla luce di due precedenti tentativi di suicidio, fanno propendere il giudice per il gesto volontario. E se anche non lo fosse, resta impossibile rilevare "alcun elemento concreto che permetta di ricondurre tale evento alla condotta degli unici due indagati". Così, l’inchiesta nei loro confronti è stata archiviata.

Indagati che ora tirano un sospiro di sollievo. "Accogliamo con soddisfazione l’ordinanza del gip – commenta l’avvocato Marco Sciascio, per Scaramuzza –, ma ribadiamo che siamo sempre rimasti fiduciosi nelle indagini e nella loro conduzione da parte della dottoressa Elena Caruso, essendo certi che ogni aspetto sia stato analizzato in maniera scrupolosa e imparziale a onor di giustizia".

L’opposizione alla decisione della famiglia di Carabellò, che si era già manifestata nell’apposita udienza ad aprile, resta salda. "Qualcuno ci deve spiegare perché Biagio nelle sue ultime ore faceva progetti e prendeva accordi per abbonarsi per l’Adsl, se poi voleva togliersi la vita – attacca l’avvocato Barbara Iannuccelli, che assiste i familiari –. Crediamo nella giustizia, sappiamo che l’archiviazione tutela dal fatto che un processo finisca con un’assoluzione e non si possa più portare in aula chi è assolto. Ma esiste qualcuno che sa cos’è successo, che ha visto molto e non ha mai parlato: ci concentriamo nel raccogliere questi elementi nuovi, per poi fare riaprire il caso".

Federica Orlandi