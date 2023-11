Caso Ceretti, la risposta del Comune: "Soldi per la delega alle Disabilità"

"La collaborazione e il dialogo con la Cisl sono costanti, e in questo abbiamo dato segnali chiari ultimamente. Con loro abbiamo raggiunto traguardi importanti e continueremo a farlo". E’ Massimo Bugani, assessore di Palazzo d’Accursio all’Innovazione digitale e ai Rapporti sindacali, a rispondere al segretario metropolitano della Cisl, Enrico Bassani, che ieri sulle pagine del Carlino aveva chiesto più attenzione da parte dell’amministrazione sui temi del precariato e della gestione dei disagi dei tanti cantieri che stanno arrivano in città. Ma non solo.

Bugani, siete sorpresi dalle parole di Bassani?

"No, il dialogo con Cisl è positivo e costante. Voglio però ricordare che abbiamo siglato proprio con loro un accordo all’interno della nascita della Fondazione Bologna Welcome, un accordo firmato dal sindaco Matteo Lepore: viene invitato invitato in via permanente un rappresentante dei lavoratori nel Cda. E’ una loro proposta che abbiamo voluto accogliere".

Lei dice: la collaborazione c’è eccome.

"La Cisl è un pezzo fondamentale della rappresentanza sindacale e io stesso con loro ho un dialogo costante, è una tradizione bolognese che va mantenuta. Se poi nessuno è andato a salutarli alla partenza per la loro manifestazione di Roma, è stato anche per l’orario di partenza, molto presto alla mattina. Ma seguiamo con grande attenzione tutte le loro istanze, siamo sempre informati e abbiamo seguito attentamente la loro iniziativa. Anche sul bilancio li incontriamo sempre prima".

Cisl esprime anche perplessità sul caso Ceretti, la consigliera comunale che ha rimesso le sue deleghe per impossibilità di spendere risorse.

"Lepore darà la delega alle Disabilità a un altro assessore e sicuramente saranno garantite delle risorse, c’è la massima attenzione. Io stesso ho firmato un accordo metropolitano sul Peba (piano di stop a barriere architettoniche), alla presenza del Capo di gabinetto metropolitano Sergio Lo Giudice. Presenteremo presto il protocollo alla città".

Infine le crisi aziendali.

"Seguiamo con apprensione le vicende di Marelli e La Perla, in queste lotte siamo al fianco del sindacato e della Cisl".

Paolo Rosato