Caso Cospito e 41 bis Il sostegno a Clancy

Nel dibattito-polemica attorno all’appello sottoscritto dalla vice sindaca Emily Clancy contro il regime di carcere duro per l’anarchico Alfredo Cospito, interviene l’ex magistrato Libero Mancuso. "Cospito – scrive quest’ultimo – non deve morire. La pena di morte non ha cittadinanza nel nostro ordinamento. L’indifferenza mostrata dalle autorità che hanno il dovere di intervenire potrebbe risolversi in una condanna a morte. Comprendo allarme e dolore espressi in modo civile dal figlio del professor Marco Biagi ma la vicenda della Lioce, pluriomicida e interna ad una micidiale banda armata che pianificava attentati ed omicidi, non hanno molto a che vedere con le condotte illegali commesse dal Cospito, che merita di essere sottoposto ad una detenzione che non può risolversi in ’trattamenti contrari al senso di umanità e che devono tendere al recupero sociale del condannato’". Lo vuole la nostra Costituzione, ricorda Mancuso, dettando "principi che ogni cittadino di questa Repubblica è chiamato ad osservare".

Dunque, "esprimere la propria opinione nel tentativo di salvare una vita, è un gesto coraggioso, di stretta natura umanitaria". Per questo, scrive ancora, "condivido la presa di posizione della vice sindaco di Bologna fatta oggetto di pesanti attacchi da parte dei soliti esponenti di una politica intollerante e illibertaria. Specie in un momento in cui la vicenda rischia di sfuggire di mano rendendo inutili eventuali pronunce favorevoli a Cospito di Cassazione e Corte costituzionale, che potrebbero – conclude – esprimersi quando ormai la tragedia si è consumata".

Con Emily Clancy si schiera anche l’ex ministro Andrea Orlando con un tweet: "E’ finita sotto accusa perché, aderendo ad un appello di personalità e giuristi, si è interrogata sulla congruità dell’applicazione del 41 bis a Cospito. Io credo – aggiunge Orlando – invece che la qualità della democrazia e dello stato di diritto si nutra di queste domande".