Caso crack, il sindaco di Bologna si appella allo Stato: “Collaboriamo contro lo spaccio”

Bologna, 30 agosto 2025 – Nessun ripensamento. Anzi un appello allo Stato perché “faccia la sua parte e metta le città in condizioni di difendersi dallo spaccio”. E un invito a governo e maggioranza “a collaborare, ognuno secondo le proprie competenze”. Dopo giorni di polemiche roventi, di esposti ai carabinieri che chiedono di indagarlo per “favoreggiamento dell’uso di sostanze stupefacenti” e “istigazione a delinquere”, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, mette un punto fermo sulla vicenda delle pipette per il crack che, sotto le Due Torri, saranno distribuite a circa 300 consumatori a spese del Comune.

Sindaco Lepore, l’iniziativa va avanti?

“Sì. Anzi, bene che finalmente si parli di queste pipette, perché come sindaci sono due anni che ci sgoliamo per dire che il crack è una vera e propria emergenza, così come tutte le droghe sintetiche che ormai entrano a fiumi nelle nostre città per mano della criminalità organizzata. Con il governo abbiamo condiviso questa emergenza e la necessità di fermarla prima che diventi una vera e propria epidemia nazionale”.

Prima obiezione: non lo si fa certo assicurando ai consumatori strumenti sterili per continuare a drogarsi.

“Ecco, su questo vorrei che tutti capissero che cos’è il crack e quali sono i suoi effetti. Chi lo consuma, compra una sostanza che ha un costo bassissimo e di cui in breve diventa schiavo, nel vero senso della parola. I cittadini che vedono queste persone le chiamano ’zombie’, una definizione purtroppo butta ma azzeccata, perché si tratta di assuntori che si fanno anche dieci volte in un unico giorno e che, soprattutto, sono difficilmente avvicinabili da chiunque. Dunque, dare loro strumenti sterili come le pipette, o aiutarli con l’unità di strada quando stanno male o si feriscono, è l’unico modo per stabilire un contatto e provare a farli uscire dalla dipendenza. Così abbiamo agganciato già un centinaio di persone. Non siamo l’unica città a farlo in Italia: le pipette vengono distribuite da tempo a Torino, Palermo, Parma e Reggio Emilia, solo per citarne alcune”.

Seconda obiezione: non è che prima della riduzione del danno dovrebbe avvenire la riduzione, o prevenzione, del reato? Altrimenti è vero, come dice Crepet, che interventi del genere sono come alzare bandiera bianca...

“Noi interveniamo proprio per non alzare bandiera bianca. E perché i cittadini dei quartieri dove avvengono vendita e consumo di crack sono giustamente spaventati. Dallo spaccio, dal consumo e anche da dinamiche che possiamo definire tranquillamente mafiose”.

Ovvero?

“Nel quartiere della Bolognina abbiamo notato situazioni inaccettabili, comuni a zone di altre città italiane. Gli spacciatori controllano il territorio agli angoli delle strade, attirano i consumatori a cui vendono il crack e, soprattutto, si fanno garanti con i residenti che, finché ci sono loro a presidiare, gli assuntori non daranno problemi e non ci saranno guai peggiori. Bene, noi non vogliamo che questa situazione diventi la normalità. Lo Stato, con la collaborazione del Comune, deve sconfiggere questa tendenza. Mi aspetto un’azione dal ministero dell’Interno, ma nel frattempo, dopo aver già sottoposto più volte il problema al Comitato per l’ordine pubblico, sono pronto a parlarne direttamente in Procura”.

Per segnalare cosa?

“C’è chi dice che dietro allo spaccio ci sia la mafia nigeriana. Non ho elementi per poterlo confermare, ma noto che la stragrande maggioranza di chi vende crack qui a Bologna è di nazionalità nigeriana. E in ogni caso, credo siano necessarie indagini approfondite per stroncare questa attività a partire da chi trasporta la droga nel nostro Paese. Per questo serve un patto integrato sulla sicurezza urbana tra città e ministero, come quello che lo scorso 16 luglio come Anci abbiamo consegnato al ministro Piantedosi, e affrontare alcuni nodi della giustizia come una maggiore efficacia contro la recidiva e risolvendo una volta per tutte un problema serio: troppi arrestati sono messi in libertà poco dopo avere commesso reati di strada”.

Le priorità contenute nel patto quali sono?

“Istituire un Fondo nazionale per interventi di sicurezza integrata da 1 miliardo di euro l’anno, a fronte dei 25 milioni attuali, che permetterebbe di rafforzare gli organici delle forze dell’ordine, dotarle di nuovi strumenti tecnologici e sviluppare politiche di prevenzione efficaci. Se la sicurezza è davvero una priorità non possiamo affrontarla con le briciole. Poi la condivisone delle banche dati tra forze dell’ordine e Polizie Locali, una proposta di cui si discute dal 1986: senza questo atto è come se combattessimo il crimine bendati. Poi servirebbe potenziare la sicurezza delle città di notte, portando il rapporto tra auto delle forze dell’ordine e cittadini a una ogni ventimila residenti. Stato e Comuni hanno ruoli diversi ma complementari. Devono e possono collaborare: a settembre, come Anci, ci aspettiamo un nuovo incontro con Piantedosi per discutere di questa proposta”.