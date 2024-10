Bologna, un altro caso di Dengue confermato: cosa fare nelle zone della disinfestazione

Bologna, 1 ottobre 2024 – Un altro caso di Dengue in città. Il Comune di Bologna, in una nota, fa sapere che è stato accertato un caso importato di Dengue in zona Porto.

Nel pomeriggio verranno attivate le misure di profilassi: sono già in corso la disinfestazione diurna e, da ieri notte, quella notturna in area pubblica, come da specifico protocollo regionale, nell'area circostante la casa della persona colpita, per prevenire l’insorgenza di eventuali casi secondari.

La zona di trattamento include le vie Dello Scalo, Malvasia, Tanari, De Crescenzi.

Il Comune chiede a tutti i residenti o gestori di attività produttive in queste aree di permettere l’accesso degli addetti alla disinfestazione, di svuotare i ristagni d’acqua eventualmente presenti nei propri balconi, terrazzi o davanzali e di chiudere le finestre durante le ore notturne proprio perché la disinfestazione partirà questa notte fino alla notte di giovedì 3 ottobre.

In caso di pioggia e vento l'intervento verrà posticipato.

Nonostante la Dengue abbia normalmente un decorso benigno con una fase acuta che dura circa una settimana, alcuni dolori articolari possono durare anche per mesi. Pertanto il Comune consiglia di seguire quanto detto in modo tale da rendere più efficaci possibili gli interventi di disinfestazione.