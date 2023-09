Caso Farfalle, Anna Basta: “Come si può giustificare un abuso dietro ‘l’eccessivo affetto’?”

Bologna, 30 settembre 2023 – "Eccessivo affetto”. Così sono state giustificate le azioni di Emanuela Maccarani, allenatrice delle Farfalle della Nazionale accusata dalle atlete Anna Basta e Nina Corradini di aver abusato psicologicamente delle ragazze.

È arrivata ieri la sentenza del tribunale sportivo, che ha solamente ammonito la Maccarani per il suo comportamento, sconvolgendo i giornalisti presenti.

La voce di Anna, ex ginnasta bolognese, è arrivata oggi, un giorno dopo dall’esito di questo lungo processo. Tramite un post sul suo profilo Instagram, l’atleta bolognese ha affermato di voler fermare un sistema malato e distruttivo che rovina psicologicamente una ragazza pur di arrivare a quella medaglia d’oro.

“Come si può giustificare un abuso dietro ‘l’eccessivo affetto’? – scrive sui social – È come se in un rapporto violento di coppia si potesse ancora giustificare il partner aggressivo per l’eccessivo amore”, commenta così la sentenza del tribunale, con un paragone tagliente quanto realistico.

C’è delusione nelle sue parole, data dalla speranza di poter ottenere giustizia per gli abusi che l’hanno portata ad abbandonare la squadra delle Farfalle.

Nei commenti sono arrivati tanti messaggi di vicinanza e di sgomento per quello che è accaduto. Molti utenti condividono il triste confronto con la violenza domestica, dopo quella frase che è fin troppo simile a una giustificazione.

Alcune critiche, certo, ma sommerse dal grande numero di persone che hanno difeso Anna per aver cercato di portare la sua esperienza in un mondo agonistico che, a volte, nasconde gli eccessi dietro allo spirito di sacrificio.

Infine, Anna dà un messaggio di speranza: "Continuerò ad essere presente ed a espormi per dare speranza a tutti quei ragazzi e ragazze che coltivano dei sogni, perché cambiare si può. Si deve”.

Da circa un mese la ragazza ha iniziato il percorso per diventare tecnico federale di ginnastica ritmica.