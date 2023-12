Caso Ferrerio, Martina torna in aula: "Motivazioni carenti, processo nullo"

Martina Perugino torna in aula, davanti al tribunale per i minorenni di Catanzaro. Si tratta della neodiciottenne calabrese accusata di concorso anomalo nel tentato omicidio di Davide Ferrerio, il giovane di 22 anni ridotto in coma irreversibile dopo l’aggressione nata da uno scambio di persona l’11 agosto del 2022 a Crotone.

Lo scorso 15 dicembre, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla Procura e ha annullato con rinvio l’ordinanza del gup del Tribunale per i minorenni di Catanzaro che lo scorso aprile aveva sospeso il processo e disposto la messa in prova della ragazza. A spiegare il motivo della decisione è il difensore della giovanissima, l’avvocato Aldo Truncè: "Si tratta di una semplice carenza di motivazione da parte del giudice, nel disporre la concessione alla messa alla prova. Nessuna discussione sulla concessione stessa, ma esclusivamente sul contenuto, ritenuto troppo ’stringato’, dell’ordinanza". Dunque, all’udienza già fissata per il prossimo 31 gennaio dal gup del Tribunale dei minorenni di Catanzaro Emanuela Folino "il processo si riaprirà, ma non è certo tutto da rifare – ci tiene a specificare l’avvocato Truncè –: semplicemente, da parte mia, mi limiterò a invitare il giudice a motivare meglio quanto già stabilito".

È vicenda ormai nota quella della brutale aggressione a Davide Ferrerio, il giovane tifoso rossoblù ridotto in fin di vita per uno scambio di persona. A ridurlo in coma irreversibile furono i pugni di Nicolò Passalacqua, 22enne nato a Colleferro (Roma), condannato in primo grado a vent’anni e quattro mesi, in abbreviato, per tentato omicidio.

Passalacqua infatti cercò in quel modo di ’punire’ il misterioso spasimante che da qualche tempo importunava sui social, tramite un account falso, la stessa Martina, cui lui stesso era interessato dal punto di vista sentimentale. Peccato che quel giovane non fosse Davide, lì per puro caso, ma il trentaduenne Alessandro Curto, che, quando capì che era in corso una vera e propria spedizione punitiva nei suoi confronti – oltre a Passalacqua e a Martina, quella sera in piazza c’erano anche Anna Perugino, madre dell’adolescente e per la Procura "mente" dell’agguato, e il suo compagno Andrej Gaju, a loro volta ora a processo per concorso anomalo in tentato omicidio – si dileguò e cercò di depistare il gruppo scrivendo in un messaggio "Ho la camicia bianca". Cosa non vera, ma a indossarla era invece il povero bolognese. Che fu appunto assalito al suo posto.

Ora, sia per Passalacqua sia per Curto qualcosa potrebbe cambiare, sempre a gennaio: già, perché lo stesso giorno, il 24, si svolgeranno sia la prima udienza d’appello per il ventiduenne condannato, sia, contestualmente, quella sulla opposizione all’archiviazione della posizione processuale di Curto, il quale, dapprima indagato per concorso anomalo in tentato omicidio proprio (a novembre 2022) fu poi prosciolto, decisione però appellata dal sostituto procuratore generale di Catanzaro Raffaella Scorza, cui seguì il decreto di citazione a giudizio emanato dalla presidente della prima sezione penale della Corte d’appello di Catanzaro, Loredana De

Franco. Dunque tra un mese la Corte dovrà stabilire una volta per tutte se davvero il messaggio di Curto sia stato decisivo o meno. A tale causalità ha sempre creduto la famiglia di Davide, rappresentata dagli avvocati Gabriele Bordoni e Fabrizio Gallo.

Federica Orlandi