Caso Ferrerio, mercoledì la Cassazione deciderà la sorte di Passalacqua

La Cassazione deciderà il destino processuale di Nicolò Passalacqua, il 24enne accusato del tentato omicidio di Davide Ferrerio, il ragazzo bolognese di 23 anni che l’11 agosto del 2022 a Crotone finì in coma irreversibile dopo la violenta aggressione da parte di Passalacqua, scaturita da un tragico scambio di persona. L’udienza sarà mercoledì.

In appello, Passalacqua si è visto ridurre la condanna a 12 anni, mentre in primo grado ne aveva avuti venti con rito abbreviato: una pena pesante, dato che il rito prevede anche lo sconto di un terzo. La riduzione era derivata dall’eliminazione di un’aggravante. Ora, sarà la Suprema corte a decidere. La famiglia Ferrerio, parte civile, è rappresentata dall’avvocato Gabriele Bordoni.

Poi, a marzo, tornerà in Corte d’Appello Anna Perugino, che per l’accusa fu la "mente" della spedizione punitiva rivolta a un altro ragazzo e che invece per disgrazia si abbatté sul povero Ferrerio: Perugino in primo grado ebbe otto anni per concorso in lesioni personali gravissime, mentre il suo compagno fu assolto. I due erano inizialmente accusati di concorso anomalo in tentato omicidio, capo però poi riqualificato. Un "controsenso" rispetto al parallelo processo a Passalacqua, che risponde così di un reato diverso da quello dei presunti "concorrenti".