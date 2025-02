Caso Gallo, l’ultima carta: "Lei aveva spesso malori"

Spunta un audio, la registrazione di una telefonata tra Kristina Gallo e sua madre pochi mesi prima della morte della giovane mamma di 26 anni, nel 2019, tra le prove portate dalla difesa di Giuseppe Cappello all’attenzione della Cassazione, che giovedì dovrà giudicare il 47enne già condannato a 30 anni in primo e secondo grado per l’omicidio della ragazza, con cui aveva una relazione.

L’avvocato Gabriele Bordoni ha infatti inviato alla Suprema Corte una memoria difensiva in cui allega la registrazione, già agli atti e risalente a fine 2018. Dura circa otto minuti, Kristina e sua madre parlano del più e del meno finché la prima le racconta di essere "svenuta l’altra sera, forse per un calo di pressione mentre andavo in cucina". La madre si allarma e nota come non sia la prima volta: "Sei svenuta anche in autobus", le ricorda, e Kristina: "Anche alla partita di pallavolo al palazzetto". La madre le consiglia di farsi visitare.

Difatti poi, emerge dagli atti, Kristina si recò dal medico, che le prescrisse un ecodoppler cardiaco, che evidenziò un "aneurisma del setto interatriale", e una visita cardiologica, che però forse lei non fece, dato che non se ne trova l’esito. Ecco allora che, per la difesa, questi svenimenti improvvisi proverebbero uno stato di salute precario della ragazza, probabilmente per problemi cardiaci, e non fu Cappello a ucciderla, ma le cause del decesso furono naturali. Tesi in contrasto con quella dei giudici di due gradi di giudizio.

Kristina fu trovata senza vita in casa il 26 marzo 2019. Era nuda, a terra, con le gambe sotto al letto e in parte straziata dai graffi del suo cane, rimasto almeno due giorni solo col corpo. Inizialmente si pensò a una morte naturale, ma l’indagine fu riaperta per omicidio aggravato da stalking quando l’autopsia chiesta dalla famiglia Gallo (oggi parte civile) rivelò che la ragazza poteva essere stata strangolata. Nel 2022 fu arrestato Cappello.

"Negare la plausibilità di una morte naturale è negare l’evidenza – attacca Bordoni –. Non esistono riscontri scientifici alla tesi della morte violenta e questa lacuna non è colmabile con altri elementi indiziari. Ascoltavo un confronto fra esperti sulla morte di Liliana Resinovic e tutti concordavano che, senza prova tecnica sull’origine violenta della morte, ogni ragionamento è assurdo; per Cappello non deve valere lo stesso principio?".