Caso Matteuzzi: giustificò il killer, psicologa riabilitata

Bologna, 5 aprile 2025 – “Non smetterò mai di difendere la memoria di mia sorella Alessandra. Contro gli haters, contro chi ne infanga il ricordo, capovolgendo la verità”. Stefania Matteuzzi ha scoperto ieri mattina che la psicologa Manuela Bargnesi, già radiata dall’Ordine delle Marche per alcuni video su TikTok in cui difendeva l’assassino della sorella, Giovanni Padovani, è stata reintegrata dal Tribunale civile di Ancona. Una decisione tecnica, arrivata per un motivo formale: un procedimento disciplinare da parte dell’Ordine, spiegano dal tribunale, non poteva arrivare mentre è ancora in corso un processo penale (quello seguito alla denuncia presentata dalla stessa Stefania, con gli avvocati Antonio Petroncini e Chiara Rinaldi, dopo i video).

Alessandra Matteuzzi, 56 anni, uccisa il 23 agosto 2022 e Giovanni Padovani, il suo assassino

E se l’Ordine degli Psicologi marchigiano, con il suo presidente Giuseppe Lavenia, ha già annunciato ricorso), neppure Stefania torna indietro di un passo. Stefania, che era al telefono con Alessandra quella sera del 23 agosto 2022, e che ha sentito le urla di sua sorella mentre Padovani la massacrava, colpendola con un martello e accanendosi su di lei persino con una panchina, non si ferma.

“La decisione del tribunale mi ha scompensato – spiega Stefania –. Ho avuto modo di leggere le motivazioni del provvedimento dell’Ordine degli Psicologi, sono dettagliate, precise e motivate. E per questo ritengo che non ci sia necessità di attendere la condanna penale per un provvedimento disciplinare, che può anche non essere una radiazione. Ma quello che questa persona ha fatto a mia sorella, che non c’è più, che non è più in grado di difendersi, non può passare come nulla fosse. L’odio che ancora aleggia intorno ad Alessandra, non ha giustificazione”.

Stefania ripercorre il passo del video pubblicato dalla psicologa su TikTok che più le ha fatto male: “Lei ha capovolto la situazione, dicendo che mia sorella ha usato violenza su Padovani, che era lui ad essere ‘vittima’ di Alessandra. Un’ulteriore violenza su Alessandra”.

E aggiunge: “Spero di non vedere più questa persona ai processi. Di non avere più addosso il suo sguardo di odio”.

Ma Stefania non vuole vendetta. Lo ripete chiaro: “Io ho fiducia nella giustizia. E le condanne all’ergastolo arrivate a Padovani, sono state per me la dimostrazione che esiste. Questa è stata la prima sconfitta. Ma con la stessa fiducia seguo l’evolversi di questo ulteriore procedimento. Lo devo ad Ale, alla sua memoria, che non deve essere più sporcata. E lo faccio per mia madre, che è morta di crepacuore”.