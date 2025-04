Caso Metatron: "Esuberi no, ma vigileremo"

Metatron di Castel Maggiore sorvegliata speciale dal sindacato. È la ditta rilevata pochi anni fa dalla storica azienda Landi Renzo di Reggio Emilia che nei giorni scorsi ha dichiarato 80 esuberi. Alla luce di questa comunicazione il sindacato Fiom – Cgil si dice preoccupato su possibili ricadute occupazionali pure nello stabilimento di Castel Maggiore dove ci lavorano 45 persone e dove si produce componentistica per il settore automotive.

"Va chiarito – spiega Luca Taddia, funzionario della Fiom - Cgil – che gli esuberi dichiarati riguardano Reggio Emilia e si tratta del settore impiegatizio. La Landi non ha dichiarato nessun esubero riguardo i 45 lavoratori, tra operai e impiegati, occupati a Castel Maggiore e dove nelle Rsu ci sono Mattia Palazzi e Elena Dian della Fiom. Tuttavia, siamo molto preoccupati perché siamo venuti a sapere degli esuberi solamente dall’articolo pubblicato da il Resto del Carlino. Per quanto riguarda la Metatron, azienda storica bolognese, siamo in assenza di un piano industriale. Qualche anno fa avevamo intrapreso un percorso legato a una possibile ristrutturazione e a un possibile rilancio considerando l’arrivo di una importante commessa. Ma ancora non pervenuta. Nel frattempo c’è stato un esodo di 15 lavoratori visto che prima il personale raggiungeva 60 unità".

E il sindacalista continua: "Teniamo monitorata la situazione e abbiamo già chiesto un incontro urgente con i vertici aziendali. E ci è stato comunicato che sarà possibile incontraci non prima di maggio perché al momento la concentrazione è sullo stabilimento di Reggio Emilia". La Landi Renzo di Corte Tegge (Reggio Emilia) è una delle aziende storiche dell’industria reggiana. E nel quadro della ridefinizione delle strategie, la Landi ha già incontrato le rappresentanze sindacali.

"Al significativo rallentamento delle vendite – ha spiegato, tra l’altro la Landi Renzo in una nota per quanto la situazione di Reggio –, negli ultimi mesi si è sommato lo sconvolgimento degli equilibri geopolitici e macroeconomici globali, i cui effetti negativi sui mercati stanno eccedendo le aspettative degli analisti. Fattori che stanno impattando significativamente sul business dell’azienda mettendo a rischio la sua attività sul mercato, nonostante la fiducia e il perdurante impegno dimostrato". E ancora: "L’azienda è pienamente impegnata a raggiungere la soluzione più equilibrata e socialmente sostenibile insieme alle organizzazioni sindacali".

Pier Luigi Trombetta