Caso pipe crack a Bologna, esposto FdI a Corte Conti: è “danno erariale”

Bologna, 29 agosto 2025 – Non si placa la polemica sul caso delle pipe crack distribuite gratuitamente dal Comune di Bologna, con lo scopo di ‘diminuirne il consumo’.

Fratelli d’Italia ha presentato questa mattina un esposto alla Corte dei Conti. La spesa del Comune di Bologna per la distribuzione di pipe destinate al consumo di crack può "configurarsi come ipotesi di danno erariale", ha spiegato l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Stefano Cavedagna in conferenza stampa.

"L'amministrazione avrebbe impegnato una somma di 3.500 euro per l'acquisto di pipe destinate al consumo di crack - precisa - Una scelta che desta perplessità, in ordine alla legittimità e opportunità di utilizzo di risorse pubbliche nella fornitura di strumenti destinati all'uso di sostanze stupefacenti illegali" e una scelta che "risulta in contrasto con il principio di buon andamento e corretta gestione finanziaria del nostro ente locale", che alla fine risulta anche "favorire il consumo e lo spaccio di droga". L'esposto di Fratelli d'Italia arriva all'indomani della denuncia per "istigazione a delinquere e favoreggiamento dell'uso di sostanze stupefacenti" già depositata ieri dallo stesso Cavedagna e dal senatore FdI Marco Lisei. Oltre a chiedere che si proceda con le opportune verifiche della spesa, che Cavedagna sostiene non rientrerebbe nella competenza del Comune essendo "una scelta presa in campo sanitario", l'europarlamentare afferma che è richiesto "anche il sequestro preventivo di questi mezzi all'autorità, per evitare che vengano commessi reati".

Il centrodestra chiede alla Regione di prendere posizione

La Regione Emilia-Romagna "prenda posizione sul progetto di distribuzione gratuita di pipe per il consumo di crack realizzato dal Comune di Bologna". A chiederlo è il centrodestra con una interrogazione in Assemblea legislativa firmata da Elena Ugolini (l'ex candidata alla presidenza regionale, Rete civica), Marta Evangelisti (FdI), Tommaso Fiazza (Lega) e Pietro Vignali (FI), nel giorno in cui in Comune Fratelli d'Italia presenta gli esposti sul caso. Per i consiglieri regionali firmatari "fornire strumenti direttamente utilizzabili per il consumo di sostanze stupefacenti, anche se con finalità dichiarate come preventive, può di fatto configurare una forma di agevolazione all'uso di droga" per cui l'iniziativa del Comune di Bologna "rischia di creare un precedente problematico sotto il profilo giuridico e istituzionale, oltre a sollevare forti dubbi sull'efficacia reale della misura in termini di tutela della salute e di contrasto alle dipendenze".

I consiglieri chiedono alla Regione se l'iniziativa sia "compatibile" con il quadro normativo nazionale attuale. Chiedono anche di sapere "quali azioni la Giunta intenda promuovere per assicurare che gli interventi di riduzione del danno e di prevenzione delle tossicodipendenze in Emilia-Romagna si sviluppino esclusivamente all'interno di percorsi terapeutici strutturati, rispettosi della normativa vigente e orientati alla reale disintossicazione dei soggetti coinvolti". La capogruppo di FdI in Regione, Marta Evangelisti, oltre a firmare l'interrogazione ha presentato in Assemblea legislativa anche una risoluzione per chiedere alla Giunta regionale di "dissociarsi" dall'iniziativa.