Caso Poggiali, ultimo atto. La richiesta del pm:: "Assolvete il primario"

Sono accusati per un delitto che però, secondo una sentenza passata in giudicato, non si è mai verificato. Prevedibile che davanti alla corte d’assise di Ravenna anche la procura ne chiedesse l’assoluzione. Convitato di pietra, la 50enne ex infermiera Daniela Poggiali: per lei a gennaio era passata in giudicato l’assoluzione pronunciata al terzo appello per la morte di una sua paziente 78enne uccisa – è quanto sosteneva l’accusa – all’ospedale di Lugo. Si tratta del caso che aveva dato la stura a tutte le verifiche sulla 50enne.

L’allora primario, il 74enne Giuseppe Re (nella foto con l’avvocato Tommaso Guerini) residente a Bologna, e l’allora caposala, la 68enne Cinzia Castellani, originaria di Copparo, ma residente a Fusignano, in seconda battuta erano finiti a processo per omicidio con dolo eventuale. Perché per la procura ravennate, pur a fronte dei tanti campanelli d’allarme, i due non avevano a suo tempo adottato tutti quegli accorgimenti necessari a impedire all’allora infermiera Poggiali di uccidere la paziente con una iniezione di potassio: solo che a questo punto quella della 78enne è stata ritenuta in via definitiva una morte naturale.

"Dato che l’omicidio non sussiste, come chiedere a due persone di rispondere di un evento che non c’è stato?", si è domandato il pm. Per l’avvocato Tommaso Guerini, "il dottor Re è specchiatissimo e bravissimo: è finito nel tritacarne e ha vissuto 9 anni con la croce di essere assassino". Sentenza attesa per ottobre.