Caso scuole Besta, attivista a processo. Presidio fuori dal tribunale

Bologna, 23 settembre 2024 - Presidio davanti al tribunale di via D’Azeglio, dov’è in corso l’udienza conclusiva del processo al giovane arrestato a inizio aprile per furto pluriaggravato, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale dopo le vicende e gli scontri al parco Don Bosco.

Il giovane è arrivato in via D’Azeglio accompagnato dagli avvocati Mario Marcuz e Mattia Maso: per lui a maggio la giudice Anna Fiocchi aveva accettato la richiesta di processo con rito abbreviato condizionato all’audizione di due testimoni e alla produzione di foto, video e altri documenti, dopo la convalida dell’arresto mesi fa, senza misure cautelari (la procura aveva chiesto per il ragazzo i domiciliari).

Mentre il giovane oggi 20enne si trova in aula per il processo, fuori dal tribunale decine e decine di attivisti restano in presidio come accaduto durante l’udienza precedente.

Tutto intorno un grande dispiegamento di forze dell’ordine, con quattro camionette della polizia e oltre 40 agenti impegnati.

Il ragazzo fu arrestato nella notte tra il 4 e il 5 aprile: i carabinieri intervenuti al Don Bosco su segnalazione di un cittadino avevano sorpreso tre giovani rubare del materiale dal cantiere del tram adiacente al parco.

Nell’occasione, durante l’inseguimento del giovane e le successive colluttazioni con gli altri attivisti intervenuti dal presidio, tre militari dell’Arma rimasero feriti con prognosi da 10 a 20 giorni e anche il giovane riportò ferite alla testa e al costato con una prognosi di cinque giorni.

Vennero usati anche taser e spray al peperoncino.

Il giorno precedente, gli scontri legati al nuovo progetto delle Besta furono piuttosto violenti.

Gli attivisti, intanto, restano fuori dal tribunale di via D’Azeglio in attesta di conoscere gli sviluppi del processo: non è escluso un corteo di protesta nel pomeriggio.

Notizia in aggiornamento