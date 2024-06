Caso scuole Besta Bologna, tensione al parco Don Bosco, la diretta

Bologna, 19 giugno 2024 – Attivisti del comitato Besta, questa mattina, sono in presidio al parco Don Bosco, dove la polizia è in servizio per tutelare lo svolgimento dei lavori per la realizzazione del tram. “Il parco Don Bosco non si tocca” lo slogan gridato dai manifestanti, una quarantina, fermi oltre le transenne. Gli attivisti hanno provato a bloccare il traffico, ma sono stati fatti tornare indietro dalla polizia, senza tensioni. "Vogliono tagliare gli alberi del terrapieno su viale Aldo Moro", dicono gli attivisti del Comitato Besta che da mesi presidiano il parco: prima per opporsi alla demolizione e ricostruzione delle scuole, ora anche per tutelare il verde dai lavori del progetto del tram che sono quelli che per l'appunto interessano viale Aldo Moro. "Accorrete”, è l'appello lanciato dal comitato via social.

07:59 Ragazzo fermato e identificato dalla polizia Un ragazzo a volto coperto è stato inseguito e poi fermato e identificato dagli agenti. Ora manifestanti e Polizia si fronteggiano all'angolo tra il parco e viale Aldo Moro 07:53 Blocco del traffico su viale Aldo Moro Si alza la temperatura al parco Don Bosco di Bologna dove gli ambientalisti stanno cercando di ostacolare i lavori del tram per impedire il taglio di alberi. Pochi minuti fa i manifestanti hanno iniziato a bloccare il traffico su viale Aldo Moro.