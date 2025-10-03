Cassa del Ghironda. Finito il primo lotto

Un intervento significativo per rafforzare la resilienza del territorio e migliorare la gestione del rischio idraulico. Continuano i lavori per la realizzazione della cassa di laminazione sul torrente Ghironda, un’opera strategica per la protezione idraulica dell’abitato di Ponte Ronca e delle aree circostanti. Dopo la fase preliminare di bonifica degli ordigni bellici inesplosi presenti in zona, si è passati infatti all’intervento vero e proprio, che oggi vede completato ormai il 90 per cento degli scavi previsti nel primo lotto: l’alveo del torrente, fanno sapere dalla Regione, è stato risagomato con una sezione significativamente più ampia ed è stata realizzata una zona di laminazione "in linea". Per quanto riguarda il secondo lotto, invece, sono in corso le operazioni previste dalla normativa per ottenere la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione.

Il completamento di tali procedure è previsto per il 16 ottobre e la progettazione esecutiva è già in corso. "Questo intervento rappresenta un passo concreto verso una maggiore resilienza del territorio e una gestione più efficace del rischio idraulico – sottolinea Manuela Rontini, sottosegretaria alla presidenza della Regione con delega alla protezione civile –. Sarà dunque un tassello strategico per la protezione di persone, abitati, insediamenti produttivi, strade e infrastrutture all’interno di un bacino caratterizzato da un elevato livello di criticità. Continua il nostro impegno a mettere in sicurezza tutte le aree a rischio della nostra regione". Nel dettaglio, il guado necessario per il trasporto del materiale terroso è stato posato il 25 settembre, mentre nei prossimi giorni si procederà al completamento delle rampe di accesso, all’ampliamento della banchina stradale di via Matilde di Canossa e alla preparazione delle aree di collocazione delle terre. Il costo complessivo del primo intervento ammonta a 800mila euro.