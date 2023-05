Cassa di Ravenna, carta di plastica addio

La Cassa di Ravenna Spa arricchisce la sua offerta con un a nuova carta realizzata, in collaborazione con Nexi, in un nuovo e innovativo materiale ecosostenibile che permette di azzerare l’uso della plastica. La nuova carta di credito ecosostenibile è stata pensata con un design con la rappresentazione di un emblematico particolare del mosaico dell’abside della basilica di Sant’Apollinare in Classe.

La novità è stata introdotta nel solco di un’attenzione sempre maggiore che l’istituto pone ai temi della sostenibilità, dell’ecologia e del rispetto dell’ambiente. La Cassa di Ravenna, particolarmente attenta alle tematiche ambientali, aderisce anche di ’Principi per un’attività bancaria responsabile’, adottati dal programma delle Nazioni unite per l’ambiente e la finanza che orientano, tra le altre, le strategie aziendali al rispetto dell’Accordo sul clima di Parigi.