Cassa di Ravenna, conti in crescita Utile a quota 22 milioni: +25%

Utile in crescita e solidità patrimoniale rafforzata. La Cassa di Ravenna spa – capogruppo dell’omonimo gruppo bancario privato e indipendente che omprende Banca di Imola, Banco di Lucca e Tirreno Spa e tre società di prodotti e servizi – chiude in positivo il primo semestre dell’anno. E il consiglio di amministrazione presieduto da Antonio Patuelli, su proposta del direttore generale Nicola Sbrizzi, dà l’ok ai numeri che, precisa il gruppo stesso, non comprendono però gli effetti derivanti dalla tassazione straordinaria prevista dal decreto legge del 7 agosto, in attesa della conversione in legge. Il bilancio della Cassa registra un margine di interesse di 37 milioni di euro in crescita dello 0,2%, commissioni nette per 25,2 milioni di euro in aumento dello 0,6%, un margine di intermediazione di 77,2 milioni di euro, in rialzo dello 0,6%, rettifiche e accantonamenti per rischio di credito, “sempre prudenti”, di 10,7 milioni, in calo di oltre il 28%.

Il risultato della gestione finanziaria è di 66,3 milioni di euro, in rialzo del 7,4%, mentre calano dello 0,7% a 39,4 milioni di euro i costi operativi. Così l’utile lordo sale di oltre il 21% a 26,7 milioni di euro e quello netto del 25% a 21,9 milioni. Crescono anche di oltre il 3% la raccolta diretta, 4.461 milioni, e di oltre il 4% quella indiretta, 5.307 milioni di euro, di cui 2.691 di risparmio gestito. Cala invece la domanda di prestiti, 3.224 milioni di euro giù del 2,4%. Mentre i crediti deteriorati netti scendono di circa il 14,5% e rappresentano il 2,6% del totale dei crediti netti. Il bilancio registra dunque un potenziamento della solidità patrimoniale, con il Cet1 ratio al 20,5% e il Total capital ratio al 22,1%.

Numeri in rialzo anche per il bilancio consolidato con un utile lordo di 28,2 milioni di euro in crescita de 43,4% e un utile netto di 18,9 milioni di euro, su del 48%. Più nel dettaglio: il margine d’interesse consolidato cresce del 7% a 59,6 milioni di euro; le commissioni del 3,3% a 44,6 milioni di euro; il margine di intermediazione del 2% a 108,3 milioni di euro; invece le rettifiche e gli accantonamenti per rischio di credito scendono di oltre il 43% a 13,6 milioni di euro. Per un risultato netto della gestione finanziaria di 94,6 milioni di euro in crescita del 15,3%, con costi operativi a 67,8 milioni di euro su dell’8,8%.

La raccolta diretta risale del 3,2% a 6.383 milioni di euro, quella indiretta del 4,2% a 7.414 milioni, di cui 3.676 di risparmio gestito. Risultano in calo la domanda di prestiti, con impieghi per 4.143 milioni di euro giù del 4,2%, e i crediti deteriorati netti. I coefficienti patrimoniali di vigilanza crescono rispettivamente al 15,1% e al 16,9%, sopra la soglia richiesta.