"Cassa integrazione: ora più risorse"

"L’allarme lanciato da Cgil, Cisl e Uil sull’andamento dell’utilizzo della Cassa integrazione guadagni in Emilia-Romagna è da prendere seriamente. Soprattutto laddove evidenzia la necessità di ammortizzatori in deroga per le imprese artigiane e il comparto moda". Lo affermano in una nota il vicepresidente dell’Emilia-Romagna con delega allo sviluppo economico Vincenzo Colla e l’assessore regionale al lavoro Giovanni Paglia, commentando le preoccupazioni dei sindacati sulle ore autorizzate di cassa nel 2024. Colla e Paglia ricordano come uno dei primi atti del governatore Michele de Pascale sia stato l’invio di una lettera ai ministri Marina Elvira Calderone (Lavoro), Adolfo Urso (Imprese) e Giancarlo Giorgetti (Economia) per chiedere il rifinanziamento della cassa integrazione "e di tutte le misure che possano aiutare lavoratrici e lavoratori in un momento di recessione".