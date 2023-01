Cassa prorogata all’ex Saga Coffee

Altri due mesi di cassa integrazione per 126 addetti dell’ex Saga Coffee di Gaggio Montano, che avrà un seguito industriale con la newco Gaggio Tech. La conferma è arrivata ieri durante una videocall col ministero del Lavoro e delle Politiche sociali alla luce delle richiesta dei sindacati di estendere la cassa integrazione straordinaria per cessazione che era stata aperta il 7 marzo del 2022 e che è scaduta il 31 dicembre scorso. La legge di Bilancio, spiegano Fiom-Cgil e Fim-Cisl, "ha accolto positivamente le nostre istanze insieme a quelle fatte dalle organizzazioni sindacali per altre aziende del territorio nazionale coinvolte in processi di crisi aziendale e pertanto nella riunione è stata ufficializzata l’estensione della Cigs per cessazione fino al 6 marzo 2023". I due sindacati dei metalmeccanici dunque "esprimono ampia soddisfazione per l’accoglimento della richiesta che interesserà 126 lavoratrici e lavoratori della Saga Coffee che potranno cosi beneficiare per altri due mesi dell’ammortizzatore sociale".