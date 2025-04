"Casse di espansione ferme al palo"

Ammontano a 345 milioni di euro i fondi a disposizione della Regione Emilia-Romagna per terminare le principali casse di espansione. Si tratta di risorse quasi tutte statali, tranne un parziale contributo per quelle sui torrenti Baganza e Ghironda. È uno dei primi dati che emerge dallo studio, avviato dal Presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali, in merito alla realizzazione delle infrastrutture di difesa idraulica. "Avevo promesso un pressing puntuale sulla Giunta di de Pascale e con qualche giorno di anticipo siamo riusciti ad elaborare i dati. Sono 14 le opere progettate ma ancora da costruire ovvero in corso di realizzazione. Dalla progettazione alla realizzazione trascorrono mediamente 15 anni, un tempo troppo lungo che non possiamo permetterci, soprattutto alla luce della grande carenza di infrastrutture e degli eventi calamitosi degli ultimi anni".