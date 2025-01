Casse e musica al bar, i vicini denunciano

Mesi di proteste, seguite da denunce e diffide. Al centro della polemica, portata avanti da un gruppo di residenti di via Matteotti, vicino al centro di Molinella, la musica proveniente dal bar Ottocentoundici. Il tutto è iniziato alcuni mesi fa, verso la fine di novembre, quando una quindicina di residenti, nei palazzi dirimpetto al locale, esasperati dalla musica proveniente dal bar, si sono rivolti a un legale per chiedere che il Comune prendesse provvedimenti.

Al centro della querelle sono in particolare, come riportato nei documenti che lo stesso avvocato ha inoltrato al Comune, due casse per la musica che si troverebbero all’esterno del locale. "In primo luogo è stato richiesto un accesso agli atti al Comune per vedere se quel locale poteva fare quello che stava facendo, ossia musica diffusa all’esterno – specificano i cittadini attraverso il legale Antonello Tomanelli –. Ci è stato risposto dicendo che la documentazione non risultava depositata. A quel punto è stata mandata una diffida al Comune per l’immediata cessazione di ogni attività rumorosa, ma ci è stato risposto che avevano diffidato il locale a spegnere le casse esterne, senza però allegare la relativa diffida. Il locale ha continuato a mettere musica come prima, infischiandosene della diffida del Comune, sempre che l’abbiano prodotta effettivamente. Ad oggi, dunque, nulla è cambiato nonostante le insistenti richieste, legittime, da parte nostra". A questo si aggiungono svariate denunce presentate da alcuni dei residenti, ai carabinieri di Molinella.

A replicare sono stati gli stessi titolari dell’Ottocentoundici: "Sappiamo bene che tutto è partito da uno di questi residenti e ci dispiace perché all’inizio era un nostro cliente e avevamo un buon rapporto. Poi tutto è improvvisamente cambiato. Noi siamo dispiaciuti della situazione, ma anche noi dobbiamo lavorare e non possiamo chiudere perché c’è gente che proprio non vuole avere locali nei pressi a prescindere di cosa si tratti".

"Le nostre casse non sono grandi, sono state controllate e sono a norma – replicano dal locale –. Non facciamo serate con musica dal vivo continuamente né mettiamo musica fino notte fonda. La stacchiamo spesso alle 22.30, prima dell’orario di chiusura e prima dell’orario che ci sarebbe consentito che, nel Comune, è alle 23.30. Lavorare, ora, per noi è diventato davvero difficile: spesso questi residenti vengono a fare video da fuori, disturbando i clienti che vengono intimiditi, mandano i carabinieri costantemente per controllare. Noi capiamo davvero che sono persone anziane, e che altre invece lavorano in turni e devono riposare, ma noi abbiamo diritto di lavorare".

Zoe Pederzini