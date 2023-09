Cassero, comicità e prosa. Stagione al via con Gene Gnocchi

Comicità e prosa nel cartellone del Teatro Cassero presentato nei giorni scorsi e anticipato da un gustoso antipasto in piazza XX Settembre l’ultimo week end, con il padrone di casa Davide Dalfiume a far da caposquadra di un team della risata affiatatissimo, composto da Giorgio Zanetti, Francesco Damiano, Andrea Poltronieri e Rino Ceronte. Se ne vedranno delle belle, insomma, anche quest’anno nel teatro interno al simbolo della città di Castel San Pietro. Partendo dal piatto forte della rassegna, "Risate al Cassero", le danze saranno aperte da un big della comicità, Gene Gnocchi, che approderà in riva al Sillaro il 21 ottobre. A seguire sabato 11 novembre Francesco Arienzo porterà in scena "Dr. Disagio", mentre martedì 26 dicembre il collaudatissimo duo Marco Dondarini e Davide Dalfiume si esibirà in "Chi ce l’ha fatto fare?". Sabato 3 febbraio Gianluca De Angelis porterà il suo spettacolo "Storie Metropolitane e altre …", mentre sabato 2 marzo Stefano Bellani si esibirà in "Quattro meno al genitore". Chiude la stagione Davide Dalfiume con "Kit comico per tempi moderni", realizzato insieme agli allievi dei suoi corsi di comicità, in programma sabato 13 aprile.

Passando invece alla rassegna "Teatro per tutti", si partirà il 24 novembre in occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne con lo spettacolo "Cassandra", un mix di teatro, danza e musiche epiche con l’attrice Silvia Priori. A seguire sabato 9 dicembre sarà presente il narratore Roberto Mercadini che porterà in scena "Fuoco Nero Su Fuoco Bianco", tratto dalla Bibbia ebraica. Si proseguirà sabato 20 gennaio con "Sandro", che ripercorre la storia di Sandro Pertini, che aveva vissuto la guerra partigiana e la prigionia sotto il fascismo. Protagonista il 17 febbraio sarà invece il canta-attore Sergio Casabianca che porterà in scena "Non ci resta che ridere", e a chiudere la rassegna sabato 16 marzo sarà Sergio Viglianese con "Dio Perdona, Il Meccanico No".

Accanto a nomi importanti dello spettacolo comico e di prosa, come quelli di Gene Gnocchi, Roberto Mercadini e Silvia Priore, troviamo quelli di tanti altri attori che saranno capaci di far ridere e riflettere il pubblico del Cassero come nelle passate edizioni ", è il commento dell’assessore alla Cultura Fabrizio Dondi. Il pubblico potrà abbonarsi sia agli 11 spettacoli che scegliere invece un abbonamento ibrido (3 spettacoli di prosa e 2 comici), oppure optare per il pacchetto comicità o prosa, come in passato.

Claudio Bolognesi