Cassonetti a fuoco: paura al parco Europa

Momenti di panico, la scorsa notte, a San Lazzaro quando alcuni residenti sono stati svegliati dalla luce abbagliante delle fiamme e da un forte odore di bruciato. I fatti sono avvenuti al parco Europa, in una zona densamente residenziale, poco prima della mezzanotte di venerdì. Alcuni vandali, che si sono poi dati alla fuga, hanno bruciato due cassonetti, uno della carta e uno del vetro, in via Fornace all’angolo con via Bertelli, verso le 23.15. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del limitrofo distaccamento di San Lazzaro che hanno sedato le fiamme.

L’episodio è stato l’unico registrato dai vigili del fuoco. A parlare dell’accaduto con preoccupazione sono alcuni cittadini che risiedono nei pressi del luogo dell’incendio: "Lo spavento è stato tanto, anche perché in pochissimo tempo le fiamme si sono alzate e stavano per avviluppare anche le auto parcheggiate e la vegetazione circostante. Siamo molto preoccupati per quanto sta continuando a succedere sul nostro territorio. Questo è solo l’ennesima spia di allarme che qualcosa non funziona". A esprimersi in merito è anche il consigliere di opposizione Alessandro Sangiorgi di FdI: "A distanza di pochi mesi (era febbraio, ndr) si è verificato di nuovo un episodio di cassonetti dati alle fiamme. Purtroppo è l’ennesimo caso di inciviltà che si è verificato sul nostro territorio, inciviltà che, nonostante le tante belle parole dell’amministrazione, non è intenzionata a diminuire. Anzi, la cittadinanza incomincia ad essere preoccupata, considerati i tanti episodi che si stanno verificando fra baby gang, furti e incendi ai cassonetti, chiedendosi se San Lazzaro sia ancora quell’isola felice di un tempo. Mi auguro che i responsabili vengano identificati il prima possibile, ma vorrei sapere quali azioni verranno intraprese dall’amministrazione onde prevenire tali episodi, che preoccupano la cittadinanza".

A replicare per la Giunta è l’assessore alla Sicurezza Sara Bonafè che spiega: "Abbiamo già coordinato polizia locale e sentito i carabinieri per intensificare i controlli nella zona interessata, in modo da avere un presidio garantito negli orari sensibili. Invitiamo chi abbia assistito all’incendio ad andare al comando di Polizia locale e ricordiamo che San Lazzaro è un territorio altamente presidiato anche dal supporto delle telecamere".

Zoe Pederzini