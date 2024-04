Cassonetti a lato strada: "Sono pericolosi, bisogna spostarli"

Un grave incidente occorso a un giovane che stava gettando la spazzatura in via Villalunga nei cassonetti a ridosso della carreggiata, e un’interpellanza presentata seguita a lamentele di cittadini della frazione di Osteria Grande per un’altra batteria di cassonetti posizionata in via Emilia che causa problemi di traffico e soprattutto di sicurezza. "Stiamo lavorando allo spostamento dei cassonetti in diversi punti di capoluogo e frazioni", è la pronta replica del vicesindaco Andrea Bondi, ma intanto il tema scalda i cittadini della frazione. Una situazione analoga riguarda, avverte Fratelli d’Italia che attraverso Giovanni Bottiglieri ha depositato un’interpellanza pochi giorni fa, la via Emilia, e in particolare il tratto occupato dai cassonetti che si trova di fronte alla chiesa parrocchiale della frazione.

"I cassonetti sono a ridosso della linea bianca, per buttare la spazzatura si rischia di esser investiti. In più, quando arrivano i mezzi compattatori per svuotare i cassonetti, si forma una fila di auto per diversi minuti, con qualche imprudente che naturalmente tenta il sorpasso invadendo la corsia opposta". Secondo Fratelli d’Italia "quei cassonetti sono assolutamente da spostare, e una soluzione potrebbe essere l’ampio spazio del parcheggio della chiesa, proprio di fronte".

Interpellato sulla questione, il vicesindaco Bondi (foto) ha annunciato che "abbiamo già programmato con Hera lo spostamento dei cassonetti di via Vallelunga. Anche altre due isole, di cui una in via Malvezzi, le sposteremo per ragioni di sicurezza. Una quarta, per troppa vicinanza con le abitazioni, verrà spostata a Gaiana".