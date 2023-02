Cassonetti bruciati, controlli rafforzati

Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio a San Lazzaro sono state date alle fiamme quattro contenitori per la raccolta della carta e non dieci come precedentemente riferito: due in via Bonavia e due in via Canova angolo via Emilia. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco presenti sul territorio ha permesso l’immediato spegnimento degli incendi. "È bene precisare che il fenomeno dei cassonetti dati alle fiamme – spiega l’assessore alla Sicurezza Sara Bonafè –. Abbiamo aumentato i controlli sul territorio e rafforzato il sistema di videosorveglianza, tanto che le immagini delle telecamere sono al vaglio delle autorità".