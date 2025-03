"Cassonetti in vie trafficate, troppi disagi"

La Tariffa corrispettiva puntuale a Granarolo continua a suscitare polemiche. A parlare è il consigliere di opposizione, Pino Minissale: "Le nuove disposizioni per la raccolta dei rifiuti non funzionano e recano danno soprattutto alle persone più fragili. Non è solo mia opinione, ma la realtà dei fatti, corroborata dalle molteplici segnalazioni che mi arrivano quotidianamente dai cittadini. Partiamo da un caso concreto, lo spostamento dei cassonetti da via Praga, una via chiusa e con poco traffico e pochi pedoni, posizionati in una parte della strada ampia, prospicienti al piccolo giardino che si affaccia su via Praga stessa e su via Londra e con grande possibilità di sosta. I cassonetti sono stati spostati in via Europa, strada importante con alto passaggio di automezzi, biciclette e pedoni".

Minissale approfondisce la questione dei disagi: "Questo spostamento, che comprende anche i cassonetti di sfalci e ramaglie in una via con tanti giardini che fa del verde il suo punto d’orgoglio, è incomprensibile, porta solo disagio e pericolo ai residenti di via Praga, composto da molte persone anziane e da alcune con gravi disabilità. La motivazione addotta è che l’operatore Hera non può fare retromarcia con il suo mezzo in una via dove invece, con l’ausilio di un collega a terra e/o della telecamera, questa operazione non comporterebbe alcun pericolo. È invece assai più pericoloso per i cittadini, doversi fermare in via Europa, parcheggiare in seconda fila o comunque, dover attraversare in mezzo al traffico intenso".

Minissale prosegue: "Questa situazione è stata gestita male anche da un punto di vista comunicativo, non essendoci stato nessun preavviso e, fatto ancora più mortificante, nessun confronto con i residenti, cioè con coloro che poi devono vivere tutti i giorni questo disagio, e pagare questo ’non servizio’ profumatamente. I cittadini ci segnalano altre due situazioni pericolose, la prima riguarda sempre la zona di via Praga, vale a dire la mancanza di uno specchio per le macchine che devono immettersi in via Europa da via Praga, in quanto la visibilità è seriamente pregiudicata dai cassonetti, la seconda invece è costituita dai furgoncini del Comune, che girano sui vialetti pedonali per raccogliere i rifiuti, anziché sulle strade normali".

E il consigliere di opposizione conclude: "Contro questo modo di fare la raccolta dei rifiuti, i cittadini, di cui ho l’onore di essere il portavoce, faranno giusta contestazione. Ma la cosa che mi amareggia maggiormente è il fatto che, mentre si chiede al cittadino di conferire in modo virtuoso i rifiuti, in compenso gli si creano nuovi disagi".

Zoe Pederzini